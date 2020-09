Mladý řidič (†29) octavie dostal pravděpodobně při předjíždění smyk, poté narazil do stromu. Srážka se mu stala osudná, na místě zemřel. Vozovka byla zřejmě mokrá.

Po nárazu do stromu zemřel ve středu večer poblíž Sudoměřic u Bechyně na Táborsku devětadvacetiletý řidič Škody Octavie. Patrně při předjíždění dostal smyk, řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Řidič škodovky předjížděl před pravotočivou zatáčkou auto, když se ale vracel zpět do svého pruhu, dostal smyk. „Vjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu, po nárazu se vozidlo odrazilo zpět na vozovku a střetlo s protijedoucím dodávkovým vozidlem tovární značky Iveco Daily,“ popsal mluvčí.

Dodal, že za havárií možná stál i fakt, že vozovka byla mokrá a řidič to zřejmě nerespektoval. „Případ si převzali táborští dopravní policisté, kteří prověřují další okolnosti této nehody,“ uvedl.

Mladý řidič utrpěl po střetu těžká zranění, přiletěl pro něj na místo i vrtulník letecké záchranné služby. „Bohužel během převozu podlehl zraněním neslučitelným se životem,“ dodal Bajcura.

Nehody na jihočeských silnicích si letos už vyžádaly 31 obětí.