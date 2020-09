Dezinfekci s Trolly na obalu koupila maminka Nikki Teixeiraová pro svou nevlastní dcerku (7), aby si ji mohla vzít do školy, což se v době pandemie koronaviru více než hodí. Jenže bylo to právě roztomilé balení, které zmátlo babičku. Myslela si, že jde o pyré pro Logana.

Dítě začalo kašlat a bylo malátné

„Po pozření ihned zčervenal a začal kašlat,“ popsala nešťastnou událost matka na facebooku. Vzápětí začal být Logan ospalý. „Začal být malátný a usínal,“ dodala. Tou dobou už ale byli u nich doma záchranáři, kteří chlapce převezli do nemocnice. Děťátku se naštěstí nic vážného nestalo.

„Styl, jakým to bylo zabalené a vystavené vedle dalších dezinfekcí na ruce... Nemyslela jsem si, že to vypadá jako jídlo,“ vysvětlila Nikki. Nyní ale varuje rodiče, aby si na produkt dali pozor. Dítě si ho snadno může splést s jídlem, když se to stalo i babičce, která z toho má doteď hrůzu.

Dezinfekce byla stažena z prodeje

„Doufám, že varuji ostatní před tímto zavádějícím balením. Nejraději ze všeho bych ale viděla tyto dezinfekce pryč z regálů obchodů,“ dodala maminka. A jak se zdá, povedlo se. Zpravodajská relace ABS News informovala, že výrobce Smart Care už dezinfekce s Trolly na obalu stáhl z prodeje.