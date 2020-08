„Bylo to pronikavé. Jako velmi, velmi vystrašený křik. Byl to zvuk, který jsem svého syna neslyšela nikdy vydat,“ vypověděla Clare webu The Scottish Sun. Malý Cillian byl od dětství nemocný. Byl to astmatik, v době své smrti trpěl silnou horečkou a bral kvůli svému stavu léky.

Chlapcova poslední slova před smrtí

Ještě předtím, než zemřel, řekl chlapec: „Miluji tě, maminko.“ Tato slova Clare nikdy nezapomene. „Zdřevěněla jsem. Jako by mi někdo vytrhl vnitřnosti. Vyšplhala jsem se vedle něj a objala ho,“ dodala máma s tím, že syna hladila po hlavičce, jak to měl rád, až do samotného konce. Nejsmutnější Den matek: Ty ku*vy mi zavraždily dítě! Dominika plakala nad ztrátou syna Sebastiánka (†3)

Když chlapec přestal dýchat, snažil se ho tatínek Bruce (51) oživit. Jeho snaha byla marná. Hoch byl prohlášen za mrtvého pět minut poté, co ho zdravotníci převezli do nemocnice. Policie místo smrti chlapce zabezpečila, takže se rodina nemohla dva týdny vrátit domů. Smrt hocha je více než záhadná.

Pohřeb ve stylu Fortnite