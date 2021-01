Petr, který má rodinný dům v osadě Tatranské Zruby, šel krátký úsek cesty ke kůlně na dříví, když najednou zůstal v šoku ležet na zemi. „Zezadu do mě něco drclo, až jsem spadl, a nad sebou vidím parohy,“ popsal pro televizi Joj napadený.

Jelena donutil křikem couvnout, paroháč ale Petra pronásledoval až k domu, dokonce se prý snažil dostat dovnitř. „Něco po mně chtěl, ale tak snad do mě nebude vrážet nějaký jelen!“ čílil se s úsměvem na tváři. Zvíře, které až do té doby nebylo k lidem agresivní, přitom dobře zná.

Video Petra u jeho domu napadl jelen, zvíře tam prý vyrostlo - TV Joj

Dospělý samec údajně vyrostl mezi domy ve slovenském národním parku a je zvyklý, že ho místní i hosté z hotelu krmí pamlsky. „Je to životu nebezpečné zvíře,“ varuje Jozef Štefaňák, zástupce náčelníka Městské policie Vysoké Tatry. Apeluje na všechny, kdo zvíře potká, aby ho nepřikrmovali.

„Je to divoké zvíře a také se tak chová. Může se stát, že budy v říji nebo jinak podrážděný. Jelen může člověka dokonce usmrtit, nebyl by to první případ na Slovensku,“ dodal ředitel Tatranského národního parku Pavol Majko.