„Policie skutek kvalifikovala jako násilí proti úřední osobě za což může být pachatel potrestán odnětím svobody až na čtyři léta,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Správa KRNAP vyzvala svědky incidentu k pomoci při identifikaci pachatele. Mohou volat na linku 158 nebo telefon Správy KRNAP 737 209 900.

Strážce KRNAP se do střetu s nelegálně jedoucími skútry dostal v pátek během služby několikrát. První část incidentu se stala na cestě kolem vrchu Vápenice nad Dolním Dvorem, kdy si všiml pěti skútrů vyjíždějících z lesa. Dva se pokusil zastavit, řidiči na výzvu nereagovali a ujeli.

Druhá část incidentu se odehrála na křižovatce u chaty Ferra ve Strážném, kde strážce zaregistroval další jedoucí skútr. Podle Drahného řidič skútru se jej při průjezdu pokusil udeřit pěstí, což se mu nepodařilo. „Po chvíli se na místo střetu vrátil a v útoku na strážce pokračoval. Sestoupil ze skútru a překvapeného strážce udeřil pěstí do obličeje. Obešlo se to bez zranění. Letos jde o první takto vážný incident," řekl ČTK Drahný.

Video Řidič sněžného skútru zaútočil na strážce parku - KRNAP

Agresivita skútrařů v Krkonoších podle něj roste. „Letos je to markantní posun, a to i kvůli tomu, že se mění struktura návštěvníků Krkonoš. To je také jeden z důvodů, proč se naši strážci častěji setkávají s agresivitou," dodal Drahný.

Dosud nejzávažnější incident, který se stal v zimě v Krkonoších a souvisí s nelegálním pohybem skútrů, je starý 15 let. „Dobrovolný strážce tehdy zastavoval v noci skútry, kterého porazily a způsobily mu tříštivou zlomeninu stehenní kosti," řekl ČTK Drahný.

Lyžařské areály jsou kvůli vládním nařízením proti koronaviru pro sjezdové lyžování zavřené, v Krkonoších fungují jen některé lanovky pro pěší a běžkaře. Nefungují hotely, penziony, výrazně omezen je provoz gastroslužeb. Krkonoše zažívají nápor návštěvníků především o víkendech.

V Krkonoších přibývá případů hrubého porušení pravidel KRNAP. Proto v regionu začaly fungovat společné hlídky policie a strážců Správy KRNAP.

„Strážci budou společně s kolegy z Policie ČR řešit především přestupky týkající se porušování pohybu v klidových územích národního parku a přestupky proti Návštěvnímu řádu chráněného území," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.