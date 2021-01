Pár nových vrásek svému majiteli v neděli způsobila kobyla, která zatoužila proběhnout se po zamrzlém Lipně. Když byl kůň asi kilometr od břehu, led nevydržel, praskl a zvíře se propadlo do ledové vody. Zoufalou kobylu se nakonec naštěstí podařilo zachránit díky rychlému a profesionálnímu zásahu vodních záchranářů z Českého Krumlova a hasičů z Frymburka.

Akce trvala zhruba hodinu, po kterou musel kůň ve vodě plavat v místech, kde je asi 16metrová hloubka. Záchranáři 400 kilogramů vážícího koně z vody vytáhli a na břehu předali šťastným majitelům.

Video Záchranáři pomohli kobyle z ledového Lipna, propadla se ledem. - Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov

O poznání méně práce měli horští záchranáři z Jeseníků se skupinou bivakujících turistů, kteří si zavolali o pomoc v neděli brzy ráno. „Přes noc napadalo cca 30 cm sněhu a k tomu další sníh na jejich úkryt přivál ostrý vítr. Celtová ochrana nevydržela a spáči se ocitli rázem zavaleni. Podle našich informací šlo o organizovanou skupinu,“ uvedl Jaroslav Komárek ze stanice Horské služby Jeseníky Červenohorské sedlo.

Když ale přijeli záchranáři na místo, zjistili, že už je vše v pořádku. Turisté se totiž dokázali se závalu dostat vlastními silami, aniž by o tom záchranáře informovali. To byl podle Jaroslava Komárka jeden z problémů v komunikaci. Tím prvním bylo to, že skupina Horské službě ČR o své výpravě neřekla předem.

„Pokud jde o organizovanou skupinu, je vždy zásadní, aby pohyb v zimních horách oznámili na nejbližší stanici HS. Stejně tak je důležité, aby nám dali kontakt na někoho spolehlivého, kdo bude mít nabitý telefon a hovory od nás bude brát,“ doplnil náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Jeseničtí záchranáři nicméně měli zhruba v té samé době další zásah, kde tentokrát skutečně šlo o život. Bivakování si chtěla vyzkoušet na vlastní pěst 33letá žena v oblasti Králického Sněžníku. Vyčerpanou a podchlazenou turistku se záchranářům podařilo z těžkého terénu dostat včas.

Právě v těžko přístupném terénu budou nově bez větších potíží schopní zasahovat policisté v Krkonoších. Díky novému skialpinistickému vybavení se budou nyní moci pohybovat po Krkonošském národním parku.

„Naši strážci budou společně s kolegy z Policie České republiky řešit především přestupky týkající se porušování pohybu v klidových územích národního parku a přestupky proti Návštěvnímu řádu chráněného území,“ vysvětlil hlavní účel smíšených hlídek ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.