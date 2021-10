Novinář Jiří Hošek ze Seznam Zpráv posílal svým kolegyním nevyžádané fotografie svého přirození a dostal za to výpověď. Nyní již bývalý zástupce šéfredaktora portálu se pak na twitteru omluvil a uvedl, že hodlá vyhledat odbornou pomoc. Jak ukázal průzkum pro organizaci proFem, sexuální obtěžování či násilí zažila víc než polovina žen v Česku. Nejčastěji si vyslechly sexuální poznámky či slovní výpady, někdo je osahával či dostávaly právě nevyžádané erotické fotky a videa. Nejčastěji si vyslechly sexuální poznámky či slovní výpady, někdo je osahával či dostávaly nevyžádané erotické fotky a videa. Odborníci přiblížili i případ, kdy sexuální obtěžování na pracovišti způsobilo ženě dlouhodobé trauma.

Jak řekly Hoškovy bývalé kolegyně portálu iDNES.cz, Hošek posílal kolegyním fotky svého přirození. Vedení redakce pak vyvrátilo zprávy z médií, že si ženy opakovaně na Hoška stěžovaly a nikdo situaci neřešil.

Sám Hošek se na své twitteru za své nevhodné chování omluvil a dodal, že hodlá vyhledat odbornou pomoc.

Nějaké sexuální obtěžování či násilí zažila víc než polovina žen v Česku. Ukázal to srpnový průzkum, který pro organizaci proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., provedla agentura MindBridge Consulting. Sběr kvantitativních dat probíhal v průběhu srpna 2021 metodou CAWI (dotazováním přes webové rozhraní) s velikostí vzorku 1 000 respondentů a respondentek (reprezentativní výběr obyvatel ČR nad 18 let

Přes 400 tisíc Češek bylo znásilněno

„Celkem 54 procent žen se v životě setkalo s nejméně jednou formou sexuálního násilí či obtěžování, tedy každá druhá žena nad 18 let. Zároveň zažily dva až tři typy obtěžování či násilí,“ uvedla ředitelka proFem Jitka Poláková.

Alespoň jednu z forem sexuálního násilí a/nebo obtěžování, na které jsme se ve výzkumu dotazovali, zažilo 54 % žen.

Každá třetí žena přitom zažila během svého života více než jednu formu sexuálního násilí nebo obtěžování.

Téměř každá desátá žena byla během svého života znásilněna (9,2 %). To je v přepočtu asi 409 172 žen.

Verbální sexuální obtěžování a osahávání, hlazení, doteky proti vůli oběti jsou nejrozšířenější formy sexuálního obtěžování/násilí . První zažilo 33 % žen, druhé 31 % žen.

. První zažilo 33 % žen, druhé 31 % žen. Zkušenost s obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným obsahem má 17 % žen, zkušenost s nevyžádaným líbáním nebo líbáním proti své vůli má pak 12 % žen.

Obtěžování na teambuildingu

Dana Pokorná, vedoucí terapeutických služeb proFem, přiblížila i jeden příklad sexuálního obtěžování, který se odehrál na pracovišti.

Pracovnice HR oddělení byla na závěrečném večírku teambuildingu obtěžována jedním z vysoce postavených právníků v rámci firmy. Během večera ji několikrát navrhl sex, adresoval vůči ní sexistické narážky, označoval ji za „dobrej matroš“ a „sexy prcinku“. Dotyčná se mu snažila po celý večer vyhýbat, on za ní ale šel ve chvíli, kdy se zvedla od stolu a zatlačil ji na pánské záchody, kde ji chytil pod krkem až jí způsobil viditelné otisky a osahával ji na prsou a v rozkroku se slovy, že dnes ji ještě nechá jít, ale příště si to parádně užijí.

„Hlavně s tím nikam nechoď, ztrapníš se“

Pracovnice HR z večírku po tomto napadení utekla, druhý den při snídani na hotelu se právník choval jako kdyby se nic nestalo, vtipkoval s kolegy a zmiňoval, jak dobře se včera bavil. Ona sama se cítila poníženě, trapně, měla pocit, že následující týden vůbec nemůže přijít do práce. Hned ráno se totiž s celým zážitkem svěřila své kolegyni, se kterou sdílela pokoj a reakce kolegyně byla následující: „Hlavně s tím nikam nechoď, byl vožralej a vůbec nevěděl co dělá, akorát ztrapníš sama sebe a rozhodně nepočítej s tím, že přiznám, žes mi něco říkala, já mám svoje teplý místečko ráda a co asi čekáš ve firmě plný alfasamců?!“

Rozpad vztahu a trauma

Žena od té doby chodila do práce s nechutí a strachem, nemohla se na práci soustředit, připadala si jako onuce, obviňovala se z toho, že na večírek vůbec chodila a přemýšlela, zda se neoblékla příliš vyzývavě. Když měla mít jednání s některým z právníků, byla nervózní, nemohla adekvátně reagovat na kladené dotazy, když měla zůstat v místnosti s někým z kolegů o samotě, zachvátila ji panika.

Negativní zkušenost se odrazila nejen v rámci jejího pracovního výkonu, ale narušila celkově její důvěru v zaměstnavatele a postupně ji začala ovlivňovat i v osobním životě, protože partner ji nutil do toho, aby celou věc oznámila a vše se řešilo na policii. Když odmítala, obvinil ji z toho, že mu chtěla s právníkem být nevěrná. Vztah se po nějaké době rozpadl. Žena v současné době dochází na individuální terapii a mění zaměstnání, aby mohla traumatickou zkušenost zpracovat a žít i dále uspokojivý pracovní i osobní život.

Se sexuálním obtěžováním se setkávají i muži

Muži se nejčastěji setkávají s verbálním sexuálním obtěžováním, osaháváním, hlazením, doteky proti své vůli a obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným obsahem. Oproti ženám zažívá sexuální násilí/obtěžování výrazně nižší počet mužů, muži také zažívají v průměru nižší počet forem násilí/obtěžování. Kvůli svému rozsahu se výzkum ovšem nezaměřoval na otázku pachatele sexuálního násilí/obtěžování. Zahraniční data však ukazují, že u některých forem sexuálního násilí zažívaných muži je pachatelem majoritně muž - u znásilnění se jedná téměř o 90 % případů.

86 % obětí znásilnění (ženy i muži) vyhodnocuje tuto situaci jako nejhorší ze zažitých forem sexuálního násilí/obtěžování. Tyto oběti nejčastěji svou situaci neřeší nijak.

Je třeba změna legislativy

Znásilnění je podle neziskových organizací nejhorší z forem sexuálního násilí. Podle výsledků dvě pětiny obětí situaci neřeší, zhruba polovina se svěří příbuzným, blízkým či cizím lidem. Odbornou pomoc vyhledá desetina. Experti už dřív poukazovali na to, že znásilnění policii ohlásí zlomek obětí.

Podle zástupkyň proFem i dalších organizací, některých právníků a dalších expertů by se právní definice znásilnění měla v Česku změnit. Doporučují, aby byl trestný sex bez souhlasu, nejen pod násilím. Některé země svou legislativu už takto upravily. Podle právničky proFem Veroniky Ježkové to v posledních letech byly třeba Dánsko, Švédsko či Německo, změnu chystají Nizozemsko či Španělsko. Organizace chtějí o změnu legislativy usilovat v tomto volebním období. Prosazovat chtějí ale hlavně rozšíření služeb a pomoci pro oběti sexuálního násilí.

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Obraťte se na proFem nebo další organizace:

proFem:

Tel.: 608 222 277 Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15)

Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Anonymní online chat (po 9-12, st 16-19)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz