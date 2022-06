Kuriózní případ řešili pořadatelé na britském hudebním festivalu Creamfields. Jednu z návštěvnic totiž napadlo, že na festival propašuje větší množství drog, konkrétně pilulky extáze. Zhruba 200 tabletek si mladá žena nastrkala do svého lůna a snažila se zásilku dostat za dealerem, který byl uvnitř areálu. Jenže náklad v ženině klíně vyčmuchal policejní pes.

V anglickém Daresbury se každoročně koná několikadenní hudební festival zvaný Creamfields. Za poslechem taneční a elektronické hudby tam každoročně zamíří tisíce návštěvníků. V roce 2021 mezi nimi byla i 25letá Kiera Wilsonová. O běžnou návštěvnici ovšem nešlo.

Do areálu Kiara vyrazila s téměř 200 pilulkami MDMA, tedy extáze. Nechtěla ale drogy primárně pro sebe, nesla je známému dealerovi. Balíček za necelých šedesát tisíc korun však chtěla schovat před bezpečnostní kontrolou. Všechny pilulky si tak uložila do velkého pytlíku, který si následně vložila do vagíny, a vydala se na cestu.

Extázi vyčmuchal pes

Britka ale daleko nedošla. K dívce se u vchodu na festival hnal policejní pes, který její schované tajemství cítil. Policisté Kieru rychle zpacifikovali a z ženina lůna vyndali téměř 200 pilulek extáze.

Kiera se sice policistům přiznala, tvrdila však, že netuší, co je to za drogy a kolik jich přesně je. Podle SMS zpráv však strážníci zjistili, že dívka lže. S dealerem se domlouvala na předání konkrétního počtu pilulek ve festivalovém areálu. Kiera byla nakonec odsouzena ke dvěma letům vězení s odkladem na 18 měsíců.

Drogy v kondomech i sladkostech

Není to ovšem první skandál s drogami na festivalu Creamfields. V roce 2018 byl gang drogových dealerů, kteří pašovali převážně ketamin, kokain a extázi, odsouzen celkem na 31 let vězení. Muži chtěli podle deníku Metro zakázané látky na festival propašovat v Kinder vajíčkách a kondomech. V minulosti na akci chtěl propašovat kokain také člen britské Národní zdravotní služby (NHS), který nakonec dostal trest odnětí svobody na tři roky.