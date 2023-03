Sexuální postrach z gymnázia: Učitel přiznal zneužívání dětí na Teplicku

„U jedné ze čtyř poškozených požadoval, aby mu masírovala penis, dále některé z nich přiměl k orálnímu, análnímu i pohlavnímu styku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Sosna.

Dívky byly nezletilé ve věku od 11 do 14 let. „Už od 6. třídy mi věnoval pozornost, říkal, že je super, že takhle šikovná holka jede s nimi na tábor,“ vypověděla jedna z poškozených na policii.

Obžalovaný M. L. se přiznal. „Je to strašný, co jsem udělal. Ublížil jsem lidem, kteří mi věřili. Je mi to líto,“ sdělil před soudem, Vyšlo najevo, že učitel netrpí žádnou duševní ani sexuální poruchou. „Uvědomujete si dopad vašeho chování na duševní stav poškozených?,“ dotazoval se obžalovaného předseda soudního senátu Jaroslav Malchus. Odpověď překvapila nejen soud, ale také veřejnost včetně přítomných dvou poškozených. „V tuto chvíli nejsem schopný si to zcela uvědomit,“ sdělil po krátkém přemýšlení. Hrozí mu až desetileté vězení.

Věřil jsem, že přestanu

Senát zajímalo také, jestli učitel věděl, čeho se dopouští, a především, proč třeba neodešel ze školství. „Přemýšlel jsem o tom, ale věřil jsem, že přestanu,“ vysvětlil M. L. Na svoji obhajobu pak ještě uvedl, že se snažil dětem dělat i dobré věci a trávil s nimi čas z jiných důvodů, než kvůli sexuálním choutkám.

Bylo jich víc!

Před soudem učinil muž šokující přiznání. Poškozených dívek bylo víc. „V minulosti se mi to stalo ještě se třemi dalšími žačkami ve věku od 13 do 15 let. Chci začít znovu a nerad bych, aby zůstaly tyto věci nevyřčeny. To je vše, o žádných dalších případech nevím,“ doplnil.

Spor v autě

Za jediný sporný bod obžaloby považuje obžalovaný to, že osahával jednu studentku v létě 2020 na letním táboře, kde byl jako vedoucí. „Dotknul jsem se jí na prsou, nikoliv na stehnech a na zadnici, jak stojí v obžalobě“ upřesnil obžalovaný. Také proto musel soud přistoupit k dokazování a následnému odročení na 11. května.