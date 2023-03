Jana R. soudí za znásilnění dětí: Hrozí jim doživotní následky! Kdy padne rozsudek?

Posttraumatickou stresovou poruchou trpí podle psychologa některé děti, které podle obžaloby znásilnil dvaatřicetiletý Jan R. z Liberce, jenž za své činy stojí před soudem. Při soudním jednání to vypověděl psycholog Štěpán Vymětal, který se podílel na znaleckém posudku u šesti zneužitých dětí. Řekl, že u všech vnímají výrazný vliv na jejich psychický stav.

Podle znalce nelze u některých vyloučit ani celoživotní dopad. Obžalovaný Jan R. je souzen za zneužití sedmi dětí od čtyř do 11 let. Hrozí mu pět až 12 let vězení, vinu doznal částečně. Psycholog Vymětal vypovídal formou videokonference.

Jedenáctiletá holčička podle Deníku trpí posttraumatickou stresovou poruchou, výkyvy nálad, poruchou spánku nebo zvýšeným strachem a obavami. Jiná, osmiletá dívenka se snaží masivně prožitky vytěsnit. Naopak osmiletý chlapec ze strachu odmítl o událostech promluvit. U další mladší oběti se objevuje noční pomočování.

Rozsudek nad obžalovaným vynese pobočka Krajského soudu v Liberci při příštím líčení v úterý 4.dubna. Ještě před tím zazní závěrečné řeči, ve čtvrtek skončilo dokazování.

Podle obžaloby muž pohlavně zneužil mezi lety 2020 a 2022 šest děvčátek a jednoho chlapce. Vazebně stíhaný muž u soudu přiznal, že pohlavní styk měl nebo se o to pokusil u pěti holčiček. Šlo zejména o děti příbuzných, které hlídal. V jednom případě podle obžaloby zneužil děvčátko na jarním táboře, který pořádal.

Kromě znásilnění je obviněn také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem.