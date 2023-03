Tragický konec dlouhého pátrání po Šimonovi (†17): Jeho tělo našli v Labi

Šimona naposledy viděli živého 27. února v Přelouči. Na soukromé narozeninové oslavě v jednom z tamních barů se nepohodl s některými dalšími účastníky a pak zmizel beze stopy.

Rozjelo se obrovské pátrání a v následujících týdnech po chlapci pátrali policisté, hasiči, rodina i dobrovolníci. Blízcí více než měsíc nevěděli, co se s mladíkem stalo. Bratr Lukáš neztrácel naději a organizoval denně pátrací akce. Jediné, co se podařilo najít byla ovšem Šimonova bunda, která se našla na mostě přes Labe.

Konec všech nadějí na to, že bude pohřešovaný nalezen v pořádku, přišel ve středu 29. března. Lukáš informoval na sociální síti, že Šimonovo tělo se našlo ve Chvaleticích v Labi. „Je to pro celou rodinu obrovská rána, prosím vás, nechte nás se s tím v klidu vyrovnat. Děkuji za pochopení,“ napsal. „Vážím si veškeré vaší pomoci, zároveň vám děkuji za všechno, co jste pro nás udělali,“ dodal bratr.