Šimon (17) z Přelouče záhadně zmizel před měsícem, bratr po něm stále pátrá a neztrácí naději

Sedmnáctiletý Šimon Hlaváček zmizel 27. února večer v Přelouči. V baru na soukromé oslavě narozenin se pohádal se svým bratrem a dalšími lidmi. Poté odešel. Zřejmě směřoval domů, tam ale nedorazil. Nyní to je už měsíc a dva dny, co zmizel.

Na přemostění přes Labe se našla jeho bunda. Je to pravděpodobně poslední místo, kde se mohl nacházet. Hned druhý den se rozjela obrovská pátrací akce, která trvá prakticky dodnes. Pátralo se s dobrovolníky i hasiči z okolí.

K propátrávání řeky používali čluny, potápěče a v jednom případě i soukromý vrtulník. Bohužel nic z toho nevedlo k tomu, aby se našel Šimon či nějaká další stopa po něm. „K dnešnímu dni bohužel nemám žádný novinky a bohužel jsme stále na nic nepřišli,“ popisuje smutně bratr Lukáš.

Dodává, že denně chodí kolem řeky a pátrají. „Ověřovali jsme nějaké další věci, které nás napadly, nebo které jste napsali do komentářů,“ doplnil. I přesto se nepodařilo zjistit, kde by Šimon mohl být. Poslední příspěvek zveřejnil 25. února s tím, že chtějí znovu projít břehy Labe až do Kolína. Vyzýval i lidi, aby přišli na pomoc.

Šimon měl podle jeho bratra v poslední době splíny a depresivní nálady po smrti svého tatínka. Lukáš si myslí, že i toto by mohl být jeden z důvodů jeho zmizení. Naposledy na sobě měl černé oblečení, pokud někdo ví, kde by mohl být, měl by to oznámit na linku policie – 158.