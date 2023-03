Pátrání po Šimonovi (17) z Přelouče pokračuje: Před zmizením se pohádal v baru! Hledá už i vrtulník

Šimon Hlaváček (17) zmizel 27. února pozdě v noci. Podle jeho bratra Lukáše se v baru pohádal a už nedorazil domů. Kam se následně vydal, není úplně jasné, nicméně na nedalekém přemostění přes řeku Labe se našla jeho bunda.

„Od té doby bohužel nemáme žádnou další stopu. V hledání pokračujeme a budeme pokračovat dál,“ napsal bratr Lukáš na facebooku, kde pravidelně informuje o pátrání. Ve čtvrtek pořádal další pátrací akci. Na tu mu jeden z dobrovolníku pomohl sehnat i vrtulník z nedalekého Hradce Králové.

Soukromník dorazil na třetí hodinu s malým vrtulníkem, údajně vybaveným i termovizí. „Je v plánu prohledat lesy, chatové oblasti, pole a opuštěné budovy v okolí,“ popsal úkoly pro vrtulník Lukáš. Na zemi pomáhali dobrovolníci v autech a na čtyřkolce. Dobrovolní hasiči ze Zdechovic hledali Šimona opakovaně. Mají člun, s nímž několikrát jezdili po Labi, ve čtvrtek ho na pátrací akci přivezli znovu. S hledáním ztracených lidí mají zkušenost, řekli ČTK. „Už jsme hledali paní s Alzheimerem u Kladrub nad Labem, našli jsme ji naštěstí živou někde v přírodním úseku Mošnice," řekl velitel Michal Rambousek.

V plánu bylo projít i oba břehy až do Kolína. „Vzhledem k tomu, že se zvedla voda, už bohužel nemáme ani jistotu, že by se tělo dostalo jen do Týnce nad Labem, za předpokladu, že by Šimon opravdu v té vodě byl,“ popsal nejhorší možnou variantu Lukáš. Do akce se zapojil i Šimonův kamarád Michal Vágner. „Byl to můj první kamarád, kterého jsem si v Přelouči našel, když jsem se sem nastěhoval. Tři dny předtím, než se to stalo, jsme si povídali, byl úplně v pohodě," řekl Vágner s tím, že první dny nemohl chodit ani do práce, jak byl ze zmizení kamaráda v šoku.

Další pátrací akci bratr Lukáš plánuje na sobotu. Na pomoc dorazí záchranáři s vycvičenými psy na vyhledávání ve vodě a k ruce budou také potápěči z Liberce. „Za celou rodinu vám všem, co pomáháte, děkuji, díky že jste s námi a díky za veškerou pomoc a podporu,“ zakončil bratr. Pokud by někdo Šimona zahlédl, měl by to okamžitě ohlásit na tísňovou linku 158.