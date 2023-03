Dojemný vzkaz bratra pohřešovaného Šimona (17) z Přelouče: Vrať se, prosím!

Je to již více než týden, co nešťastná rodina a kamarádi pátrají po sedmnáctiletém Šimonovi Hlaváčkovi z Přelouče. Mladíka hledají příbuzní, kriminalisté, dobrovolníci a speciální týmy, Šimona se ale i přes to najít zatím nepodařilo. Teenagerův bratr napsal na sociální sítě dojemný vzkaz adresovaný pohřešovanému bratrovi.