Následky zemětřesení v Turecku a Sýrii: Mezi oběťmi jsou i známé osobnosti!

Ničivé zemětřesení v Sýrii. (6.2.2023) | Reuters

Turecký deník Milliyet informoval i o několika případech, kdy se záchranářům z trosek podařilo vytáhnout živé děti. Mezi nimi byli i sourozenci Elif (7) a Hamit (14) Taneliovi. Když je po několika desítkách minut pomohl najít jejich otec Murat (60), byly děti štěstím bez sebe.

Pod troskami zůstala také čtyřčlenná rodina Güneşových. Matka, která pracovala jako učitelka, dokázala i přes zranění napsat zprávu svým kolegům, zda se po rodině mohou jít do sutin podívat. Nakonec se syna, otce i matku podařilo zachránit. Náročnější to bylo s pětiletou Ayşou, nakonec i k ní se ale záchranáři dostali a za pomoci otce ji vytáhli. Dívenka se pak nechtěla otce za žádnou cenu pustit a držela ho až do naložení do sanitky za ruku.