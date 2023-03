Vodnář

Milí Vodnáři, i když vám neleží profesní svět u nohou, snažíte se to změnit. V žádném případě se však nemíchejte do náročných úkolů a věnujte se běžným povinnostem. Až do konce března budete ochuzeni o kreativní pohled, co se profesních věcí týká.