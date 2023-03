Zpět

Na oznámení vyjížděli policisté do restaurace ve Stříbře na Tachovsku. To, co předvedl jeden z hostů, ale nikdo nečekal. Zasypal hlídku vulgaritami, vyhrožoval a nakonec policistu kousl do lýtka a kopal do něj. Hrozí mu až čtyři roky v base.