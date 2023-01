Na vyklízení tří hal za 12 dnů bylo nasazeno přes 1370 lidí. Hasičů tam denně pracovalo i 130, desítky pracovníků poskytl majitel chovu, firma Česká drůbež.

„Vystrojení, dekontaminaci, týl a štáb velení obsluhovalo v průměru 30 příslušníků. Nyní hasiči na místě zůstávají v počtu asi 15 příslušníků a zajišťují vystrojení a dekontaminaci civilních zaměstnanců, kteří budovy vyklízí,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Nejtěžší zásah

V chovu bylo téměř 750 tisíc nosnic, přibližně 15 procent všech nosnic ze zemědělských chovů v ČR. „Celý zásah byl co do rozsahu, fyzické i psychické náročnosti zasahujících velmi náročný a zatěžující. Nemám žádnou informaci, že by měl někdo nějaké zdravotní problémy v souvislosti s ptačí chřipkou,“ podotkl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

délka: 02:10.87 Video Video se připravuje ... V Brodu nad Tichou na Tachovsku se ve velkochovu vyskytla ptačí chřipka, musí utratit statisíce slepic. HZS PK, Drony SIT

Hasiči a agenturní pracovníci od majitele chovu vynosili denně i přes sto tun drůbeže. S likvidací chovu v takovém rozsahu neměli dosud veterináři zkušenosti.

Podestýlka na hnůj

Z haly je třeba vyklidit ještě kolem 150 tun podestýlky. Sláma s trusem drůbeže se vyváží na schválená hnojiště. Virus tam zlikvidují vysoké teploty, které vznikají při biologickém rozkladu. Od vyvezení podestýlky na hnojiště před použitím hnoje musí uplynout minimálně 42 dní.

„Domluvili jsme se ale, že než tento hnůj zůstane na hnojišti až do podzimu, do té doby se při těch vysokých teplotách stoprocentně všechny případné zbytky viru zničí,“ řekl Semerád.

Obnova? Nikdo neví

Zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho potrvá obnova chovu. Majitel drůbežárny musí provoz důkladně vyčistit. „Normálně halu čistí 14 dní, teď bude čištění náročnější. Všechny prostory musí být naprosto čisté. Pak si uděláme stěry, a pokud vyjdou negativní, dáme tam indikátorovou (na zkoušku) drůbež,“ řekl Semerád.

Každá ze tří hal je rozdělena na dvě sekce, do každé by se mohlo zkušebně nasadit asi 5000 kuřic. „Denně se budou odebírat a vyhodnocovat vzorky. Pokud to vše bude negativní, mohla by pak být zrušena mimořádná veterinární opatření a chovatel by pak mohl naskladnit nosnice a obnovit produkci vajec. Ještě to bude náročné,“ přiznal Semerád.

Následně bude také třeba situaci vyhodnotit ekonomicky, chovatel musí vyčíslit přímé ztráty, ztráty na produkci a náklady na likvidaci. Na ministerstvu zemědělství může žádat náhradu škod.