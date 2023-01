„Ve velkochovu nosnic v obci Brod nad Tichou na Tachovsku se ptačí chřipka rozšířila do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny. SVS proto rozhodla o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo zhruba 750 000. Jedná se o logisticky velmi náročnou akci, bude proto velmi důležitá spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému, chovatelem a asanačními podniky,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, již usmrtil kolem 120 tisíc slepic v polovině haly číslo dvě, kde se nákaza rozjela nejvíce. S jeho distribucí do velké třípodlažní budovy ale byly problémy. Druhá polovina haly se tak již napouštět nebude, drůbež by se měla vynášet do kontejnerů a v nich následně utrácet.

Prvních 45 tun

„Ve středu jsme vyskladnili celkem 45 tun drůbeže. Dnes se bude pokračovat třetím a následně bychom chtěli navázat prvním patrem. Záleží samozřejmě na tom, jak rychle nám to půjde,“ řekl mluvčí hsičů Petr Poncar.

Postupná likvidace v plynotěsných kontejnerech, kam se musí slepice nejdříve živé vynosit, bude náročnější na práci i na množství nasazených lidí. Na místě tak ve čtvrtek pracuje asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy.

Likvidace chovu potrvá odhadem do 14. Ledna. Bude třeba usmrtit až 1300 tun drůbeže, kafilerie denně spálí maximálně 100 tun. Likvidace přijde na stamiliony.

Obova potrvá měsíce

„Takřka 750 tisíc znamená 15 procent z celkového počtu slepic chovaných v zemědělském sektoru v České republice, což může způsobit krátkodobý výpadek vajec na trhu,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1, potenciálně přenosné na člověka, bylo objeveno minulý pátek. Veterináři zároveň upozorňují, že tepelnou úpravou masa a vajec se vir spolehlivě likviduje.

Video délka: 02:10.87 Video se připravuje ... V Brodu nad Tichou na Tachovsku se ve velkochovu vyskytla ptačí chřipka, musí utratit statisíce slepic. HZS PK, Drony SIT

Česko není v produkci vajec soběstačné, šíření nákazy napříč státy ovlivňuje cenový vývoj vajec i drůbežího masa a produktů z něj. Problém podle Doležala může být také s obnovou hejn, protože začíná být nedostatek násadových vajec.

„Co se týká komerčního chovu společnosti České drůbež na Tachovsku, který patří k největším v Česku, bude obnova chovu trvat v ideálním případě minimálně dva až tři měsíce, reálný odhad je ale zhruba půl roku," upozornila předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. Podle ní bude také záležet, zda budou k dispozici na trhu jednodenní kuřata, která je třeba nejprve odchovat přibližně 20 týdnů, nebo již odchované kuřice.

Firma nesmí obchodovat

Firma Česká drůbež s. r. o. se sídlem v Horšovském Týně na Domažlicku, za níž stojí německý kapitál, je významný českým producentem vajec. Další farmy má třeba ve Velkém Malahově a Myslívě na Domažlicku a v Toužimi na Karlovarsku.

Po objevení nákazy v chovu ihned přijali předběžná opatření k zamezení jejího šíření. Firma nesmí dodávat nic na trh a nesmí přesouvat drůbež.

Mimořádná veterinární opatření běžně trvají nejméně měsíc a po jejich ukončení může firma začít chov obnovovat. Jak ryhle bude obnovena produkce, není jisté.

Ochranné pásmo

Okolo ohniska platí mimořádná veterinární opatření. V Brodu nad Tichou a jeho okolí veterináři stanovili ochranné pásmo a pásmo dozoru. Obce v tomto území zajistí pro krajskou veterinární správu do 11. ledna soupisy hospodářství, v nichž se chová drůbež.

Chovatelé musejí sledovat chovy a případnou nemocnost nebo úhyny drůbeže hned hlásit na krizovou linku. Používat mají i dezinfekci při vstupu a odcházení z chovů.

Situace je vážná

Během úterý se objevila další ohniska ptačí chřipky napříč republikou: V malochovech slepic v Kozojedech na Jičínsku a v Ostravě-Bartovicích. Také ve velkochovu kuřat a krůt na Sedlčansku se potvrdila ptačí chřipka. Veterinář tui nařídili utracení 13 tisíc kusů drůbeže.

Nákazová situace je podle Petra Vorlíčka v Česku velmi vážná. „Tempo, jakým nová ohniska nákazy přibývají, stále zrychluje," řekl. Další ohnisko se našlo v malochovu drůbeže v okrese Uherské Hradiště.