Vakcínu dostalo asi 800 ptáků. „U nás v České republice to ještě nebylo, že by se vakcinovali ptáci. Možná někde v zoologických zahradách, ale co se týče komerčních chovů, tak nic takového tady nebylo. Vakcinace proti ptačí chřipce není povolená, tohle je nouzová vakcinace z toho titulu, že se jedná o chov geneticky významný. Proto Státní veterinární správa souhlasila s nouzovou vakcinací. My jsme ji chovateli nařídili, aby bylo chovné hejno chráněné,“ řekl dnes ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Vakcínu získali veterináři v pátek, pochází z Maďarska. Jde o 3000 dávek. Dává se půl mililitru na jednu husu. „Je to tisíc dávek v lahvičce, když se načne, musí se do osmi hodin zpracovat,“ řekl Kouba. Co zbude, musí se likvidovat podobně jako prošlá léčiva. Za čtyři až pět týdnů veterináři ještě husy přeočkují, řekl dnes ČTK mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Veterináři sepsali vakcinační plán a dnes vyrazili očkovat. Začali kolem 7:30, skončili kolem poledne. Na očkování se podíleli soukromí veterináři i státní. „Husy zatím neměly nějaké negativní reakce na vakcínu. Mohlo by to dopadnout dobře. Chovatelé je mají roztříděné, něco už připravené jako kmenová hejnka, vždy jeden houser a tři až čtyři husy. Už si je začínají dávat do skupin, aby až začnou snášet, už byly selektované podle jednotlivých kmenů,“ řekl Kouba.

Očkovalo se za přísných bezpečnostních podmínek. Veterináři měli ochranné obleky i respirátory. Chovatelé zajistili podle Kouby velice dobré podmínky. Veterináři ptáky přesně evidují. „Každá husa má značku na křídle, je to podle čísel. Teď je budeme sledovat, zítra (ve čtvrtek) se tam pojede znovu,“ řekl Kouba. Chovatel musí okamžitě nahlásit, kdyby měly husy nějaké reakce na očkování.

V chovu hus, jejž provozuje Rybářství Nové Hrady, se ptačí chřipka potvrdila loni v listopadu. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. Chov čítal 5000 ptáků, veterináři tam v listopadu a prosinci utratili postupně asi 4100 ptáků. Po žádosti chovatele vybrali 420 hus z několika linií, které ušetřili, aby zůstalo šlechtění zachované. Byla to ptačí chřipka H5N1, která je potenciálně přenosná na člověka.

V ČR loni utratili veterináři kvůli ptačí chřipce zhruba čtvrt milionu ptáků. Letos zatím evidují sedm ohnisek. Ptačí chřipka se letos prokázala i v chovu kachen v Lipolticích na Pardubicku. Byl to chov společnosti Perena, která nahlásila úhyn 380 z 3500 chovaných kachen. Ptačí chřipka se v chovech firmy Perena vyskytla i loni na jaře, kdy firma přišla o téměř 250 000 kachen a slepic.