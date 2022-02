Levné nákupy v Polsku se Čechům mohou nemile prodražit: Pozor na limity!

Dlouhé fronty vozů s českými značkami u polských benzinek, na parkovištích tamních supermarketů zní hlavně čeština. Aby také ne, když u našich severních sousedů jsou od února nákupy ještě výhodnější. Vláda ve Varšavě totiž s cílem zkrotit inflaci na půl roku zásadně snížila, ale také zrušila DPH na vybrané produkty.

Číhají na hamouny

Čeští nakupující ocení zejména nulovou sazbu daně u základních potravin, jako jsou mléčné a obilné výrobky a maso. DPH u pohonných hmot klesla z 23 procent na osm. A ušetřit skoro tři stovky na plné nádrži nákupem v Polsku se vyplatí! Jenže podle zákona se smí legálně dovézt plná nádrž vozu, nadto pak jen 20 litrů v kanystru. Pokud se stanovený limit přepálí a celníci na to při kontrole přijdou, mají v arzenálu hned několik trestů – ten nejmírnější je, že vám nadlimitní množství pouze zabaví.

V horším případě věc dají do správního řízení, ve kterém doměří spotřební daň a mohou uložit až milionovou pokutu. „Hlídky mobilního dohledu jsou denně v terénu,“ sdělila Blesku Ivana Kurková z celní správy.

Plný kufr masa

Naopak třeba na dovoz masa – pokud je pro osobní potřebu, žádné limity neplatí. Teoreticky tak můžete v Polsku nakoupit plný kufr. „Pokud by se ale vezlo v chladírenské dodávce, je nutné předložit potřebné doklady. Tam je jasné, že to pro osobní potřebu nebude,“ dodává mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Lákavé v Polsku jsou ale i nákupy cigaret a alkoholu. U nich se sice DPH neměnilo, i tak vychází dlouhodobě levněji než u nás. Třeba krabička cigaret stojí i o 30 korun méně než u nás.

Tabulka: Kolik toho můžete dovézt z Polska? | Archiv Blesku

Na kšeft ne

Levněji vychází také tvrdý alkohol, i tam je ale nutné myslet na povolené množství. V autě při překročení hranic můžete vézt do 10 litrů lihovin. „S dovezeným lihem v podstatě nelze oficiálně obchodovat. Líh koupený v Polsku není označen kontrolní páskou, tj. českým kolkem,“ upozorňuje Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

A na co ještě dát pozor? „K dalším rizikovým položkám patří například převoz většího množství léků na předpis s obsahem pseudoefedrinu či převoz jiných prekurzorů sloužících k potenciální výrobě omamných a psychotropních látek,“ uzavírá mluvčí celníků Kurková.

Ekonom: Likvidační potenciál

„Já už nekupuji u nás v Petrovicích u Karviné skoro nic. Dříve jsem tu ještě sem tam něco pořídil, ale za hranicí, která je fakt kousek, je všechno levnější. Na benzin jezdím, na nádrži ušetřím přes tři stovky. To je pořádný rozdíl,“ libuje si Marian Toráč (50).

Zatímco čeští nakupující a polští prodejci si teď možná mnou ruce, ti na české straně mohou jen smutně koukat, jak se jim tenčí tržby. Vedoucí prodejny v Petrovicích Petra Holubová (31) připouští, že Polákům v cenách nejde konkurovat. Teď k ní lidé chodí ponejvíce pro pečivo. „Koupí půlku chleba a tři rohlíky,“ přiznala Blesku začátkem února, když nákupní mánie v Polsku propukla.

Vidina zlepšení je v nedohlednu, protože snížené/ zrušené daně mají v Polsku trvat až do konce července. Podle ekonoma Štěpána Křečka to může menší prodejce zlikvidovat, velké obchody se to pokusí ustát. Zavřít mohou i české příhraniční benzinky.

„Je otázka, zda jejich provoz dává smysl. Je možné, že někteří provozovatelé dočasně zavřou. To jsme viděli i během pandemie, když klesl provoz,“ řekl Blesku Křeček.

Jak do Polska?

Polsko momentálně patří do kategorie zemí s velmi vysokou mírou rizika nákazy a při příjezdu platí 10denní karanténa. Tu lze nahradit negativním antigenním nebo PCR testem ne starším 48 hodin. Na lidi s digitálním certifikátem o očkování či prodělání covidu v posledních 180 dnech se karanténa nevztahuje.