Od nuly vybudoval za 31 let soukromník Jiří Kejř (55) z Chomutovska rodinný zemědělský podnik. Zatímco živočišnou výrobu skotu nyní rozšiřuje, ruší chov vepřů! Na polskou cenu 39 korun za kilogram kýty v obchodě, i kvůli jiným problémům, prostě nemá…

Zemědělec ze Všestud na Chomutovsku hospodaří zhruba na ploše 1000 hektarů. Chov na maso provozoval od počátku. Teď ale není konkurenceschopný. V sousedním Polsku, kde jsou ceny i za běžné situace nižší, nyní základní potraviny, včetně masa, ještě zlevnily. Tamní vláda na půl roku snížila daň z přidané hodnoty na nulu.

„My kilo vepřového vyrobíme za třicet korun. Současná výkupní cena je dvacet čtyři korun. Na zvířata český stát nedává žádnou dotaci. Španělé, Poláci mají státní programy, které jim umožňují maso nabídnout zpracovatelům za nižší cenu. Poláci třeba nemusí platit odvody za zaměstnance,“ říká rozhořčený Jiří Kejř.

Podle něj by zemědělská politika Unie měla být jednotná ve všem.

Přijde o dva miliony

Nelíbí se mu změny v rozdělování státních dotací větším podnikům. „Tak sníží konkurenceschopnost všech českých zemědělců. V sousedním Německu má přerozdělení hranici 12 procent, u nás je vyšší. Od roku 2023 bude 23 procent, takže Češi na tom budou ještě hůř, než byli. My tak přijdeme na dotacích zhruba o dva miliony,“ počítá zemědělec.

Peníze někde musí ušetřit. „Ale kde? Na pracovních místech? Už dnes těžko hledáme pracovníky do zemědělství. Pro některé podniky, které s dotacemi počítaly třeba na splátku úvěrů, to bude smrtící,“ myslí si Jiří Kejř, jenž nyní zaměstnává 10 lidí.

Varuje, že kdyby přišlo sucho, případně zase pandemie, zůstanou obchody prázdné. „Lidé to nepociťují, protože si vše mohou koupit. Stát by měl chránit své zemědělce. Všechny,“ dodává.

Ministerstvo: Dotace na prasata

Ministerstvo zemědělství slíbilo, že se škrty v rozpočtu nedotknou národních zemědělských dotací.

„Ty zůstanou v plné výši pěti miliard korun, které chceme směřovat zejména do sektorů čelících krizi, jako je například chov prasat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (52, KDU-ČSL).

Poláci se diví: To Češi tím masem topí?

Nakupujících „nájezdníků“ z Česka si samozřejmě v obchodech všímají i Poláci. Někdy na ně dokonce čekají prázdné regály, protože našinec bere zboží rychleji, než je tam zaměstnanci stíhají doplňovat.

„Ví někdo, co Češi se vším tím masem dělají? To s ním topí? Přece není normální, že jeden člověk koupí 10 kilo masa,“ diví se třeba obyvatelka polského Těšína na facebooku. Ostatní jí vysvětlují, že je v Polsku oproti Česku velmi levně a Češi kupují zásoby do mrazáků.

Na dovozu jsme závislí

Jak je Česko v potravinách soběstačné? To se liší podle druhu potravin. „Nejnižší hodnoty vykazují ovoce a zelenina, kde se soběstačnost pohybuje mezi 30 až 40 procenty. Soběstačnost v produkci vepřového masa dosahuje 51,5 procenta, u drůbežího masa 64,8 procenta a u vajec 86,3 procenta,“ uvedla mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.

Zlepšení se do budoucna čekat nedá, i na zemědělce dolehl růst cen energií, pohonných hmot, ale i krmných směsí či hnojiv. Řada českých zemědělců proto zvažuje omezení provozu.