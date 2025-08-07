Turista se synem na paddleboardu se ztratil v Chorvatsku: Po záchraně přišla tučná pokuta!

7. srpna 2025
12:45

Muž (50) z Polska se dostal se svým synkem v chorvatském městě Omiš do velmi svízelné situace. Při projížďce na paddleboardu je v úterý silný vítr zanesl tak daleko od pobřeží, že je z pevniny už nebylo vidět. Pobřežní stráži se je naštěstí podařilo včas najít, po záchraně však muže čekala mnohatisícová pokuta!

Oznámení o nebezpečné plavbě dostali místní policisté okolo půl dvanácté dopoledne. Polský turista se vydal se synem na moře na paddleboardu a silný proud a vítr je odnesly tak daleko, že se lidem na pláži úplně ztratili z dohledu.  Záchranáři se na místo okamžitě vydali a začali otevřené moře pročesávat.

Netrvalo to dlouho a ztraceného otce a syna se podařilo najít. Lodí je převezli zpět na pevninu a potenciálně velmi nebezpečná situace tak skončila naštěstí dobře. Po záchraně však přišla nečekaná nepříjemnost. Muž dostal pokutu ve výši v přepočtu 9800 korun za porušení bezpečnostních pravidel pohybu na otevřeném moři.

„Nezkušenost a neznalost povětrnostních podmínek vedly k velmi vážné situaci,“ napsala podle deníku Dnevnik omišská policie. „Díky podpoře od omišských hasičů byla záchrana úspěšná,“ dodali policisté.

