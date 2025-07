Češky na chorvatském ostrově Rab marně zkoušely zachránit holčičku (†2): Otci vypadla z toboganu!

To místo u letoviska Lopar se jmenuje Rajska plaža, ale co se tam událo, bylo ryzí peklo! Německý turista se rozhodl vzít svou maličkou dcerku, které chyběl ještě čtvrt roku do druhých narozenin, v akvaparku Aquagan na skluzavku. Holčička mu ale v jedné ze zatáček prudkého toboganu vypadla z náruče, přeletěla přes okraj atrakce a spadla na betonové molo! Údajně z výšky 3,5 až po 4 metry!

K nebohému dítěti přiběhli ihned přihlížející, mezi prvními byly dokonce dvě české turistky. „Na nic se mě neptejte, moje dítě umírá...“ hroutil se vyděšený otec a zoufale volal o pomoc.

Rychlá resuscitace, operace nepomohly

„Viděli jsme muže, jak nese dítě na boku. Pak se tam ocitl lékař ze Slovinska, který se okamžitě hrnul na pomoc,“ popisoval děsivou situaci svědek. Na místo za pár okamžiků dorazila helikoptéra záchranné služby. „Povedlo se ji probudit, hýbala rukama. Lékař pak informoval záchrannou službu o srdečním tepu a délce resuscitace, trvala tři minuty,“ dodal a záchranáři ji ve vážném stavu odvezli do nemocnice v Rijece. Druhý den ráno však děťátko zesnulo...

„Bohužel šlo o vážné trauma hlavy, mozku, hrudníku a břicha. Navzdory poskytnutí intenzivní péče včetně několika neodkladných zákroků, v dopoledních hodinách dítě zemřelo. Upřímně v této těžké chvíli soucítíme s rodinou,“ uvedla přednostka tamní pediatrické kliniky Iva Bilić Čačeová.

Zanedbaná skluzavka či porušení pravidel?

Zatím není známo, zda byla skluzavka přístupná i pro tak malé děti, byť v doprovodu rodičů, nebo zda otec nerespektoval nařízení provozovatele akvaparku. „Nebyl jsem tu, když se to stalo. Co bych k tomu mohl říct? Je to tragédie pro nás, pro rodinu, pro všechny,“ uvedl majitel aquaparku Josip Ivanić. „Policie teď v parku všechno vyšetřuje, mezitím si každý vypráví svůj vlastní příběh. Něco takového se v našem parku za celých 30 let ještě nikdy nestalo!“ dušoval se. Podmínky užití skluzavek ale nijak nekomentoval.

Vodní atrakce, na které došlo k tragické nehodě, stála na Rabu už od poloviny 90. let. Lemuje ji zchátralé betonové molo a přístřešky, u vchodu je dokonce rezavá cedule: „Všechny vodní sporty na vlastní nebezpečí!“ Podle místních už se skluzavkami byly problémy, ovšem nikdo je nijak neřešil. Licence na provoz skluzavky ale byla v roce 2018 prodloužena o dalších 10 let.