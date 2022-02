Levné nákupy budou muset Poláci splatit, varuje ekonom. Miliardy by mohly chybět i Česku

Polsko snížilo ceny o DPH a Češi vyrazili nakupovat. Momentálně příjemné opatření se ale podle ekonoma Štěpána Křečka negativně projeví do budoucna. Polský stát kvůli tomu přijde o několik miliard a nákupy podnikavých Čechů by se mohly projevit i na našem státním rozpočtu, který už tak plánuje vláda se schodkem 280 miliard korun. „Určitě to má souvislost s polskými volbami, kde chce vláda získat hlasy díky úsporám v peněženkách polských občanů," řekl Blesku ekonom Štěpán Křeček, podle kterého ale ušetří hlavně ti bohatí.

Češi jezdí hromadně nakupovat do Polska, kde se kvůli snížené dani z přidané hodnoty zlevnily pohonné hmoty, potraviny, ale i oblečení. Takzvaným „protiinflačním štítem“ země řeší právě rostoucí inflaci a chce tím zamezit společenským dopadům nebo například zvyšování mzdového tlaku. Pro zdražující Česko se to sice může zdát jako sen, Polsko na to ale v budoucnu pravděpodobně doplatí a levné to už nebude. Inflace se totiž opatřením nezruší, jen posune.

„Pro polskou zemi znamená toto opatření výpadky v příjmech, které budou prohlubovat polský schodek státního rozpočtu. Ten bude nutné v budoucnu uhradit. Můžeme proto očekávat, že jakmile toto opatření vyprší, tak budou daně v Polsku narůstat, aby polská vláda nějakým způsobem uhradila to, co nyní na daních nevybere,“ řekl Blesk Zprávám ekonom Štěpán Křeček.

„Jinými slovy můžeme předpovídat, že částky, které teď polské rodiny ušetří, v budoucnu zase odevzdají zpátky, aby se zaplatil dluh, který vzniká,“ doplnil. Protiinflační štít by měl Polsku ubrat až 34 miliard zlotých, tedy 180 miliard českých korun.

Podle některých polských analytiků vláda zdražila předtím, než ceny spadly, prohlásili to na základě porovnání cen v prvním lednovém týdnu a následně v únoru. Na předchozím vzrůstu cen ale mohly mít podíl i rostoucí ceny energií. „Určitě to má souvislost s polskými volbami, kde chce vláda získat hlasy díky úsporám v peněženkách polských občanů a ukázat, že něco dělá pro klasické polské rodiny, a že pro ně současná situace není lhostejná,“ řekl Křeček. Parlamentní volby by se měly v Polsku konat v roce 2023.

Opatření mělo u našich sousedů trvat původně do července, tedy půl roku. Podle polských médií se ale přemýšlí nad jeho prodloužením na celý rok. „Vláda spustila protiinflační štít, který výrazně omezí inflaci. Doufám, že tento štít bude prodloužen do konce roku. Vláda to udělá. Už na tom pracuje," prohlásil guvernér Národní polské banky Adam Glapiński pro polský finanční portál Money.pl. Důvodem je to, že při vypršení opatření v červenci by potraviny podle polského Business Insideru následně zdražily o 8,7 %, při jeho delším zachování to ale bude „jen“ 7,4 %.

Křeček: Nákupy v Polsku mohou mít dopad i na český rozpočet

Češi jezdí nakupovat do Polska především benzín, ale i potraviny, u kterých se propady cen liší. Pro Česko to ale výhodné není. „Když budou lidé masově jezdit nakupovat do Polska, tak se nebudou uskutečňovat tržby na našem území a z těchto tržeb pak nebudou odvedeny daně do českého státního rozpočtu. Kdyby šlo o masovou turistiku za nákupy, tak ty výpadky mohou být i v řádu jednotek miliard korun,“ vysvětlil Blesk Zprávám ekonom Křeček.

Nevýhodná je situace také pro české obchodníky v pohraničí. „Přijdou o své zákazníky, a jestliže Češi budou jezdit na nákupy do Polska, tak by pohraniční obchodníci mohli zkrachovat. Jde hlavně o Moravskoslezský region, který je strukturálně problematický a je tam tradičně vyšší nezaměstnanost. Nákupy v Polsku by tam tak mohly způsobovat další potíže,“ dodal Křeček. Slabý kurz zlotého navíc podpoří tamní export z Polska do Česka, ale naopak oslabí český export do této země, jak uvedla E15.

Paradoxem podle ekonoma Štěpána Křečka je, že na nižších cenách ušetří hlavně bohatší Poláci, protože mají vyšší spotřebu. „Nízkopříjmové skupiny obyvatel s menší spotřebou uspoří méně,“ řekl Blesku. Podle něj můžeme být i svědky arbitráží, kdy podnikaví Češi nakoupí v Polsku a následně to prodají v Česku. Levné polské ceny tak budou výzvou i pro celníky, kteří musí kontrolovat, jestli lidé nepřevážejí více než 20 litrů povolených pohonných mot.