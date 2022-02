Opatření podle polského premiéra připraví rozpočet o 15 až 20 miliard zlotých (až 108 miliard Kč). To je právě důvod, proč by se podle ekonomů Českou touto cestou vydávat nemělo.

Polsko trápí inflace přes osm procent. Aby lidem alespoň trochu ulevila, snížila tamní vláda od 1. února na půl roku daň z přidané hodnoty (DPH). Třeba u základních potravin, jako jsou chléb, maso či mléčné výrobky, ji dokonce úplně zrušila! „Cílem je zachovat v peněženkách Poláků co nejvíce peněz,“ zdůvodnil polský premiér Mateusz Morawiecki.

Polsko snížilo nebo dokonce zrušilo DPH na potraviny, cigarety, benzín a další zboží. Výsledkem je nákupní horečka na polské straně, na české je v pohraničí v obchodech ale pusto a prázdno! „K nám si chodí koupit tak půlku chleba a pár rohlíků,“ zoufá si prodavačka Petra Holubová (31) z Petrovic u Karviné. Je to tak další rána pro malé živnostníky…

„Levnější mají veškerou zeleninu i ovoce, jablka i o dvacku na kilo. A třeba kuřecí stehna vyjdou kilo na 36 korun. To je skoro o polovinu méně než u nás. Za stejný nákup dávám u nás pět set, tam dvě stě sedmdesát a míň,“ spočítal.

Obrovský odliv zákazníků zažívají provozovatelé malých prodejen. Tak třeba do potravin v Petrovicích u Karviné včera během půl hodiny před polednem nepřišla ani noha. Kousek od nich zastihl redaktor Blesku Mariana Toráče (50), který se chystal právě vyjet do Polska na nákup.

Odliv klientů netěší ani vedoucí prodejny U Pošty v Petrovicích u Karviné Petru Holubovou (31). „ Polákům konkurovat nemůžeme. Třeba plecko prodávají za 36 korun. Tedy když ho nakoupíte v množství nad třicet zlotých, což je 160 korun (cca 4,5 kg – pozn. red.). Na všechno nyní Češi stojí v Polsku fronty. Naplňují mrazáky do zásoby. Šetří už od loňska, kdy zdražily energie. Bojí se, co bude,“ všimla si.

„Byl tady pán, co si natankoval jen za dvě stovky, aby prý dojel do Polska, kde vezme plnou nádrž. Na té ušetří i tři stovky,“ popsala situaci na příhraničních benzinkách prodavačka Pavlína Balatková (42). „Věřím, že se situace uklidní a úbytek zákazníků nebude likvidační,“ dodala.

4. Prodavačka Oldřiška: Tržby? O dvě třetiny nižší!

Na českotěšínském náměstí, odkud to je za hranice 500 metrů, stojí v prázdné masně prodavačka Oldřiška. „V Polsku měli ve čtvrtek kýtu za 35 korun, my ji máme za 109. Co k tomu dodat?“ povzdechla si.

Podle ní přijdou jen ti zákazníci, kteří o zlevnění u sousedů nevědí. „Na tržbách máme až o dvě třetiny méně,“ dodala Oldřiška s tím, že při nákupech v Polsku se dají na jídle ušetřit až tři tisíce korun měsíčně. A levnější benzin na cestu je příjemný bonus.