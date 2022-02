Těžký úraz po nepodařeném dopadu z lyžařského můstku uvěznil amatérského skokana Marka Kluse (39) z Českého Těšína na dlouho v posteli. Láska ke skákání ho ale neopustila.Milovník deskových her přitom zjistil, že o jeho vášni žádná neexistuje. Tak ji s kamarádem vymysleli. Trvalo jim to necelý rok.

„Nechtěl jsem vytvořit jen plochou desku. S kolegou Michalem Vavrysem (44), který mi pomáhal s výpočty, jsme proto přidali skutečný skokanský můstek,“ popisuje Marek Klus.

Hra dostala název Ski Jumping. Je unikátní v tom, že si hráči vyzkoušejí vše, co zažívají skokani na lyžích v reálu. Strategii, počasí, styl, tři velikosti můstků, náhodný faktor, verdikt rozhodčích či národnost versus domácí publikum.

Začal „na stará kolena“

„Pokud hráč ošidí trénink, jeho panáček si můstek nesjede. Na tom jsou navíc speciální válečky, aby figurky nekončily na stejném místě,“ vysvětlil Marek, který je sám o sobě exemplář jako jeho hra.

Do skákání se totiž pustil až po třicítce. Když zvládl teorii, na jednom z tréninků v Nýdku na Frýdecko-Místecku udělal osudovou chybu. Profesí sociální pracovník za to zaplatil sešroubovanou nohou. Už je ale zase zpět ve formě.

Peníza na prototyp

Autoři Ski Jumpingu, který je vhodný pro děti od 8 let a hrát ho mohou dva až čtyři hráči, se ho nyní snaží dostat do povědomí pomocí crowdfundingové kampaně (větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k požadované cílové částce).

Na hracích prvcích také nechali místa pro loga firem, které by mohly s financemi pomoci. „Tak to ostatně funguje i při skutečném skákání,“ dodal Marek. Prototyp hry by vyšel zhruba na 200 tisíc korun.

Nadšený Sakala

První kousky Ski Jumpingu vytiskli autoři hry na 3D tiskárně. Takto ji amatérský skokan představil i kolegům profíkům v Česku i Polsku. „Bývalý český reprezentant ve skocích na lyžích Jaroslav Sakala (52) z ní byl nadšený. Dokonce ho mrzelo, že něco takového nevymyslel sám,“ poznamenal Marek Klus.

