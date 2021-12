Rak

Jakmile se přehoupne týden do své druhé poloviny, spadne vám kámen ze srdce. Náročné povinnosti jsou pro vás zničující a vy prahnete po dalším odpočinku. Říkáte si, že byste si vzali dovolenou, ale to vám nadřízený nedovolí. Musíte to nějak vydržet.