„Propouštět se nebude,“ uklidňuje Válek hygieniky. Šéf brněnské KHS oponuje: Hrozí kolaps

„Pan ministr zdravotnictví dnes znovu na tomto jednání jasně řekl, že nejde o propouštění zaměstnanců. Jde o neobsazená místa, o zjištění, jaký je tento stav. Nakonec ministerstvo zdravotnictví ani nemůže propouštět lidi z hygienických stanic,“ řekl Fiala. „Jde také o nějaký odhad toho, jak se bude vyvíjet situace po ukončení některých věcí, které souvisejí s bojem s covidem,“ dodal.

V e-mailu z ministerstva se uvádí, že kvůli plánovaným úsporám na základě rozhodnutí vlády letos klesne počet pracovních míst krajských hygienických stanic. Jejich ředitelé měli proto dodat do pondělního rána analýzu, o kolik míst sníží počet zaměstnanců podle služebního zákona a o kolik podle zákoníku práce. Na e-mail v pátek upozornil server Seznam Zprávy.

„Na základě pokynu náměstkyně ministra a hlavní hygieničky MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. si Vám dovolujeme sdělit, že na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází ke snížení systemizovaných míst na krajských hygienických stanicích v roce 2022,“ citoval Deník N z e-mailu. Obsahuje i výzvu, aby ředitelé hygien nejpozději do pondělí 7. února do 08:00 sdělili, o kolik mohou snížit počet zaměstnanců. Ještě ten den odpoledne se pak podle informací Deníku N uskutečnilo jednání mezi ministerstvem a řediteli hygienických stanic.

Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob popřel, že by pokyn k výzvě hygienám vzešel od Válka. Podle něj stále platí, že není v plánu pracovníky hygienických stanic propouštět. Už v pátek ministerstvo ČTK sdělilo, že někteří zaměstnanci informace dezinterpretovali a že z toho budou vyvozeny personální důsledky. Odpovědná osoba dostane písemnou výtku, která se může odrazit i na finančním ohodnocení, řekl Deníku N. Nikoho přitom nejmenoval.

Krajské hygienické stanice mají v současné době asi 2300 zaměstnanců, v roce 2020, první rok epidemie koronaviru, tam vzniklo 134 nových míst. V některých regionech, zejména v Praze a středních Čechách, se kvůli nízkým platům dlouho nedařilo místa obsadit. Návrh rozpočtu minulé vlády počítal se zachováním těchto 134 nových míst na KHS a dalšími 24 místy na pokračování projektu Chytrá karanténa, který organizačně zajišťoval sběr a vyhodnocování dat v době epidemie covidu. Na jejich platy počítal návrh se 78,3 milionu korun. Dalších 17,2 milionu bylo vyhrazeno na zvýšení platů hygieniků a pracovníků Státního zdravotního ústavu.

Rozpočet ministerstva zdravotnictví minulá vláda pro letošní rok schválila na rekordních 23,7 miliardy korun, v roce před pandemií covidu-19 byl 8,2 miliardy. Nový návrh rozpočtu včetně škrtů kabinet schválí dnes, podle informací ČTK se u resortu počítá s 18 miliardami korun.

Na jihu Moravy se propouštět bude

Jihomoravská hygienická stanice by kvůli škrtům ministerstva zdravotnictví měla mít letos oproti loňsku o 50 milionů nižší rozpočet. Kvůli tomu by musela propustit asi 17 zaměstnanců. ČTK to dnes řekl ředitel jihomoravských hygieniků David Křivánek. Podle něj také hrozí, že nebudou peníze na mzdy za přesčasy či víkendové služby, což by mohlo způsobit kolaps. Hygienici totiž s ohledem na pandemii covidu a rekordní nárůsty nakažených řeší pozitivní testy, karantény, neschopenky, školy a k tomu ještě svoji obvyklou agendu. Nový rozpočet včetně škrtů má vláda schvalovat dnes.

Jihomoravská hygienická stanice má přes 260 zaměstnanců. Podle Křivánka vznikne problém s tím, koho propustit. „Když propustím zaměstnance pod služebním zákonem, musím ho postavit na půl roku mimo službu za 80 procent platu a hledat mu místo ve státní správě, které ale kvůli útlumu nenajdu. Pokud je ve službě více než devět let, musím mu vyplatit 12 platů jako odbytné a na to taky nemám kde vzít peníze. Nebo mohu propustit nové zaměstnance, které jsme tak dlouho vybírali, a vznikne mi větší problém při následných odchodech do důchodu,“ nastínil Křivánek.

Hrozí kolaps hygienických stanic

Podle něj se operuje s tím, že se mají propustit lidé, kteří byli přijati na chytrou karanténu. „Byla ale posílena hygienická stanice jako celek napříč všemi odbory,“ poznamenal ředitel. Poukázal na to, že hygienici dva roky pracují na hranici svých sil. „A teď bych měl někomu říct děkuju za vaši práci, propouštím vás,“ řekl Křivánek. Škrtům v nejvíce zasažené oblasti nerozumí. „Dvě až tři miliardy měsíčně na oblast testování není pro stát problém, ale 95 milionů na rok pro hygienickou službu ano,“ dodal Křivánek.

Loni měla jihomoravská hygienická stanice rozpočet 223 milionů, na letošek je návrh 171 milionů, což je o půl milionu méně než před dvěma lety. Přitom už za letošní leden a únor Křivánek vyplácel mzdy za víkendy a přesčasy s ohledem na rekordní nárůsty případů kvůli omikronu. „Varoval jsem ministerstvo školství, že pokud víkendy stopnu, hrozí kolaps. Neschopenky se navalí na období přes týden, kdy už teď sotva stíháme,“ uvedl Křivánek. S nižším rozpočtem by tak musel rozhodnout, zda budou hygienici pracovat o večerech a víkendu, a kvůli vynaloženým penězům propustí ještě více lidí, nebo zda se o víkendu pracovat nebude, aby nemusel nikdo další odcházet.