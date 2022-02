Nové opatření polské vlády vedlo ke zrušení DPH na základní potraviny a 15procentnímu snížení daně na pohonné hmoty. Do toho nedávno došlo k výraznému oslabení polského zlotého, čímž si sousední pohraničí přilákalo víc turistů než kdy dřív. Ti se tam ovšem objeví jen na otočku, nakoupí téměř za nic a zas se vrátí domů.

„Pracuju tady skoro dva roky, ale takovou frontu jsem tady ještě nezažil,“ řekl pro Moravskoslezský deník Marek, který obsluhuje čerpací stanici Lotos v polském Českém Těšíně. U sousedů navíc spadly i ceny za služby, jako je například mytí aut, upozornil web MotorGuru. Domácí benzinky tak oproti konkurenci nemají žádnou šanci.

Ačkoli situace počátkem února vygradovala do extrému, nákupy se Čechům v Polsku vyplatí už delší dobu, dodal pan Marek. „Jezdí sem mnoho českých řidičů. Ale není to dneškem, ceny jsou pro vás lepší už mnoho měsíců, vedle benzinu Češi hodně kupují také cigarety.“

„Prakticky už půl roku v Česku netankuju. Jsme sice až z Havířova, ale jezdíme do Těšína často, takže tankuju jen tady. Ta dnešní cena, to je fakt něco neskutečného,“ potvrdil pro Deník Vladimír Mařádka.

„Jezdili jsme sem často, nejen kvůli DPH, už předtím byly ceny výhodnější. Ale teď tady budeme nejspíše neustále,“ řekl Blesku Daniel Jašek. Na nákup do Polska vzal i manželku a psa. „Chystáme se i do nedalekého supermarketu na větší nákup potravin.“

Pozor na povolené limity

Problém ovšem nastává (nejen) na Slovensku, kam si hrabiví cestovatelé z Polska dováží kanystry plné levného paliva. Hraniční kontroly mají oči na stopkách a neváhají pokutovat každého, kdo překročí povolený limit. Na to mají Slováci podle zjištění místního serveru Nový čas protichůdné názory.

„Nepovažuji to za šťastné pokutovat dovážení v kanystrech, když to není na obchodování, ale pro vlastní účely. Nevěděl jsem o tom,“ řekl novinářům Fero. Opačný pohled má 18letý student Martin Zakuťanský. „Z hlediska bezpečnosti to považuji za správné. Kdyby každý převážel stovky litrů benzinu, asi by to bylo riziko. Ale myslím si, že v této těžké době by i u nás mohli snížit daň na pohonné látky.“

Za překročení limitu Slovákům hrozí pokuta ve výši 30 až 16 000 eur (v přepočtu na koruny tedy 700 až 390 tisíc korun). Jak je to v Česku, řekla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí celní správy Pavla Zdobnická.

„U nás platí limit, máte plnou nádrž plus dvacet litrů v kanystru, takže dvacet litrů si můžete převézt. Je to množství, které je osvobozené od spotřebních daní,“ vysvětlila. „Je to množstevní limit pro fyzickou osobu k osobní spotřebě.“

Mluvčí dále varovala, že celní správa důkladně kontroluje auta přejíždějící přes hranice a převážet nadlimitní množství paliva se nevyplatí. „Máme pravomoc zastavit jakékoli auto a zkontrolovat zavazadla a tak dále. Když tam najdou nějaké nadlimitní zboží, tak samozřejmě se bude doplácet spotřební daň z toho, co je přes limit, a případ půjde ke správnímu řízení. Bude vystavena ještě pokuta,“ řekla Blesk Zprávám Zdobnická.

V Česku nyní zakoupíme litr benzinu za 36,48 korun, litr nafty vyjde na 35,41 korun.