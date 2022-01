Benzin za poslední rok zdražil o 8 korun. Ceny poletí ještě výš, varuje ekonom

Cena severomořské ropy Brent poprvé za sedm let stoupla nad 90 dolarů (1950 Kč) za barel. K růstu přispívá geopolitické napětí v Evropě a na Blízkém východě, které by mohlo narušit dodávky na trh. Podle Kovandy hned tři přední americké banky navíc nově prognózují, že cena ropy letos zhruba do poloviny roku dosáhne úrovně 100 dolarů (téměř 2200 Kč) za barel. „Pokud by například letos v půli roku stál barel Brentu trvaleji nějakých 105 dolarů, takže by byl ještě o zhruba 15 dolarů dražší, než je právě teď, pohonné hmoty samozřejmě dál citelně zdraží,“ uvedl Kovanda.

Vysoké ceny ropy nyní lehce zmírňuje silný kurz koruny. Podle konsensu mezinárodních analytiků devizových trhů, jak jej uvádí agentura Bloomberg, by měla koruna do poloviny letošního roku vůči dolaru oslabit, a to z nynějšího kurzu zhruba 21,72 Kč na 22 korun za dolar. „Pokud by tedy v polovině roku vyšel barel Brentu na oněch 105 dolarů a jeden dolar by současně stál uvedených 22 korun, v české měně pak barel Brentu vyjde na 2310 korun. To je zhruba o 18 procent více, než na kolik v české měně vyjde nyní – zhruba na 1950 korun,“ uvedl Kovanda.

V celé dosavadní historii stál barel Brentu více než 2300 korun prakticky jen v roce 2012 a pak krátce, po několik dní, v roce 2014. „Pokud se korunová cena barelu Brentu trvaleji přiblíží k úrovni 2300 korun, je poměrně pravděpodobné, že cena benzínu Natural 95 vystoupá v průměru v ČR až na 39 korun. V Praze by pak převyšovala úroveň 40 korun za litr,“ uvedl Kovanda.

Cena nafty by při růstu ceny benzinu na 39 korun stoupla pravděpodobně k úrovni 38 korun za litr, zejména díky loňskému snížení spotřební daně z ní. Oba dva základní druhy pohonných hmot tak do poloviny letošního roku zdraží v průměru o přibližně tři koruny na litr. V případě války na Ukrajině očekává Kovanda nárůst cen až nad 45 korun za litr.

Pohonné hmoty zlevňovaly od konce loňského listopadu, kdy dosáhly svých několikaletých maxim. V půlce ledna se ale trend zlomil a paliva začala opět zdražovat. Před rokem byl benzin v Česku téměř o osm korun levnější. Za diesel koncem loňského ledna platili řidiči o 7,80 koruny méně než v současnosti.

Nejlevnější benzin nyní tankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde je litr v průměru za 35,83 Kč. Nafta je nejlevnější v Ústeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,72 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 37,31 koruny. Nafta se tam tankuje za 36,30 Kč za litr.