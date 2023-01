Pro nábytek do Německa. IKEA je u sousedů mnohem levnější. Kolik ušetříte za dětský pokoj?

Rozdíl až 16 tisíc korun. Nábytek a doplňky v síti IKEA jsou často mnohem levnější v sousedním Německu i přesto, že v ČR je mnohem menší kupní síla. Velké cenové srovnání provedl web Živě.cz a deník E15 , vyplývá z něj, že u většiny sortimentu jsou německé ceny nižší o více než deset procent. Čtenářka Blesku Veronika ušetřila víc než sedm tisíc jen na nábytku do dětského pokoje.

Veronika narazila na nižší ceny v Německu zhruba před rokem náhodou. Zrovna zařizovala pokoj synovi a zvažovala, jestli se pro nábytek vydat do Prahy, nebo do Drážďan, obě města jsou pro ni stejně daleko. Nakonec o tom rozhodl kus nábytku, psací stůl spojený s postelí, který byl dostupný jen v IKEA v Drážďanech.

„V Praze nebyla dostupná jedna komoda, kterou jsem chtěla, tak jsem se podívala na německé stránky. Ceny stejné série mě šokovaly. Vyvýšená postel se skříní a stolem vyšla v Německu o víc než 3 tisíce levněji, celkově jsem na vybavení pokoje díky nákupu v Drážďanech ušetřila sedm tisíc korun,“ řekla Veronika.

Problém neměla ani s dopravou. „Zapřáhli jsme za auto vozík. Stejně bychom nábytek vezli z Prahy,“ dodala.

Zakoupením komody v Německu čtenářka ušetřila 3 tisíce. | Ikea.com

Ceny české a německé IKEA srovnal deník E15 a zjistil, že většinu produktů mohou Němci koupit až o 10 % levněji. Největší rozdíl našli u produktů spojených s praním a čištěním. Pračky, čističky a další doplňkové produkty totiž vyšly dokonce o 20 % levněji než v Česku. Nižší cenu mají v Česku pouze výrobky v kategoriích Kuchyňské a stolní nádoby a Léto.

Třeba čtyřmístná pohovka KIVIK v Německu stojí v přepočtu 40 tisíc korun, v Česku si lidé připlatí dalších 16 tisíc. Za černou podpěrnou nohu k posteli SULTAN Češi platí 300 korun, což je opět asi o 40 % víc než v Německu.

Výjimkou je v tomto případě dubový stůl EKEDALEN/BERNHARD, za který Češi dají 18 tisíc korun, tedy o 45 % méně než u sousedů.

E15 srovnala 18 kategorií a přes 17 tisíc stejných produktů, z toho levněji v Česku vyšlo jen 668 produktů. Zbytek německá IKEA nabízela za lepší cenu, přestože Němci mají mnohem vyšší průměrnou mzdu než Češi. Přesahuje až 100 tisíc. Jak je tedy možné, že Češi platí za stejné výrobky víc?

Podle Marka Vomočila, mluvčího IKEA pro ČR, Maďarsko a Slovensko, stojí za dražšími položkami lokální náklady a další vlivy.

Analytik: Češi jsou ochotní si víc připlatit

„V koncových cenách se tak odrážejí například lokální ceny energií, dopravy, inflace nebo měnový kurz a také záleží na množství výrobků, které se na konkrétním trhu prodá. Důsledkem všech těchto faktorů je, že ceny v různých zemích se mohou lišit,“ řekl. A naznačil, že v dalším roce budou ceny ještě víc růst kvůli inflaci.

Zásadním faktorem přitom může být právě to, jak se výrobky na daném území prodávají. Za hlavní příčinu to považuje analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil. „Rozdíly v nákladech – byť také existují – mají na rozdílech ve výsledné ceně pro zákazníky spíše menší podíl. Větší část tak připadá na ochotu nakupujících si v některých zemích připlatit,“ uvedl. Souvisí to také s tím, že v Česku má Ikea menší konkurenci, a může si tak dovolit navýšit ceny.

Za IKEA produkty platí o 20 % méně také Poláci, což je očekávané. Dražší než v Česku tam nebyl žádný z výrobků, které E15 srovnávala. Ceny u všech srovnávaných produktů se v eshopech a kamenných prodejnách nelišily.

České IKEA během loňského roku klesly tržby o 7,5 procenta na 9,7 miliardy korun. O rok dřív naopak vydělala přes miliardu korun. V Česku má firma 4 obchodní domy, 9 kamenných a 4 mobilní místa.