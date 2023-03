Bratr pohřešovaného Šimona (17) z Přelouče: Pravda o horké stopě!

Už deset dní pátrají zoufalí příbuzní po sedmnáctiletém Šimonu Hlaváčkovi z Přelouče. Rodina měla chvíli naději, že ho někdo zahlédl v Čáslavi a Kutné Hoře. Bohužel se ale ukázalo, že to nebyl on. Bratr Lukáš mezitím organizuje další pátrací akci.

Naposledy Šimona Hlaváčka (17) svědci viděli 27. února kolem jedenácté hodiny večer v jednom z barů v Přelouči. Nakrátko střižený mladík s hnědými vlasy se od té doby nikomu neozval. Rodina, přátelé ani policisté neví, kde Šimon je.

Rozjela se proto pátrací akce, do které se postupně zapojila i rodina. Organizaci dobrovolníků, kteří mladíka hledají, si vzal na starost Šimonův starší bratr Lukáš. Jak ale popsal na sociálních sítích, zatím nemají žádné nové informace či indicie k tomu, kde by Šimon mohl být. „Rozvezli jsme společně s přáteli okolo 300 plakátů s fotkou a informacemi,“ popsal Lukáš.

Pokud by sedmnáctiletého chlapce někdo viděl, měl by to ihned ohlásit policistům na lince 158.

V Kutné Hoře ani Čáslavi nebyl

Objevila se také informace o tom, že Šimona někdo viděl v Čáslavi nebo Kutné Hoře. „Zároveň jsem prověřil toho stopaře v Kutné Hoře a Čáslavi. Viděl jsem kamerové záznamy, bohužel to můj brácha nebyl. I tak mi ale chodí zprávy, že by se v tomhle okolí mohl vyskytovat… Prověřujeme to dál,“ vysvětlil Lukáš.

Opět se pokoušeli prohledat břehy řeky Labe a jejího okolí. „Jestliže máte čas, prosím, přijďte nám pomoci v pátrání. Čím více nás bude, tím lépe,“ prosil v úterý zoufalý bratr. Na vodě jim s pátráním pomáhal i člun. Za celou rodinu dodal, že děkují za podporu a pomoc.

Šimon měl na sobě naposledy černé tepláky, červené zimní kotníkové boty a černou bundu s bílým kruhovým logem na zádech. Právě ta byla v průběhu minulého týdne pátracím týmem nalezena na mostě, kterému obyvatelé Přelouče říkají Plyňák.