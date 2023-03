Šimon je nezvěstný už skoro měsíc: Po smrti tatínka měl splíny, popsal brácha Lukáš

27. února viděli Šimona Hlaváčka (17) z Přelouče naposledy živého. Se svým bráchou Lukášem a mnoha dalšími byl v jednom z tamních barů na soukromé narozeninové oslavě. „My jsme se tam s klukama pohádali kvůli prkotině. Bohužel brácha odtamtud odcházel v afektu a potom si vypnul telefon, domů nedorazil,“ uvedl bratr v pořadu Na Stopě.

Nejen on, ale i desítky dobrovolníků po něm začali brzy pátrat. Rozjeli několik pátracích akcí, do jedné z těch posledních zapojili i soukromníka s vrtulníkem. Zatím však bezvýsledně. Na mostě přes řeku Labe se našla jeho bunda. Je to zřejmě jedno z posledních míst, kde se nacházel.

„Máme na vodě každý den čluny, hasiče, létáme s drony, prošli jsme široké okolí i města. Jsme stále beze stop,“ dodal zoufalý Lukáš. Nezvěstný Šimon by u sebe měl mít mobil, klíče a peněženku. Byl oblečený kompletně v černém.

Nikdy v minulosti se ještě nestalo, že by se Šimon sebral a na několik dní zmizel. „Byl to hodný inteligentní kluk, který byl pořád doma, byl na počítači,“ dodává s tím, že ona hádka určitě nebyla důvodem k tomu, aby utekl nebo cokoliv udělal. „Měl poslední dobou splíny, jeden z důvodů byl, že nám umřel táta,“ vypráví s tím, že by to mohl být jeden z důvodů jeho zmizení.

Je možné, že by mohl utéct a stále se někde ukrývat. Okolí Lukáš s ostatními propátral skrz naskrz s tím, že se tam určitě nenachází. Pokud někdo mladíka najde nebo ví, kde by mohl být, měl by se obrátit na linku 158.