Oblíbená turistická atrakce v Banské Štiavnici po ničivém požáru: Foto zkázy!

Zážitkový dům Banka lásky v Banské Štiavnici je oblíbenou turistickou atrakcí. Banka lásky sídlí v tzv. Pišlově domě v centru města, který v sobotu v ranních hodinách zachvátily plameny. Na místo vyrazili hasiči, kteří s živlem bojovali několik hodin. „Na Náměstí Svaté Trojice v Banské Štiavnici vypukl dnes požár v historické budově zvané „Banka lásky“. Přesná příčina požáru zatím není známá, pravděpodobně však jde o zkrat elektrického vedení,“ uvedlo Krajské ředitelství Policejního sboru v Banské Bystrici pro slovenský deník Plus Jeden Deň. Plameny navíc poškodily i další budovy. Hořela střecha Banského archivu či Základní umělecké školy.

Báseň Marína

Zážitkový dům Banka lásky přibližuje návštěvníkům život spisovatele Andreje Sládkoviče, který se bláznivě zamiloval do dívky Maríny Pichlové. Jejich lásce ale nebylo přáno, jelikož Sládkovič byl chudobný student a Marína byla dívka ze zámožné rodiny. Když se v roce 1844 dozvěděl, že ji chtějí provdat za jiného, začal psát milostnou báseň. Poslední verše dopsal v roce 1846, kdy už byla Marína rok vdaná. Jedná se o nejdelší milostnou báseň na světě. Návštěvníci se mohou podívat například do tzv. Trezoru lásky, který je složený ze schránek, kam mohou lidé uschovat symboly lásky, jako je květina, fotografie či šperk.

Fotografie zkázy

Slovensko tak pozorně sledovalo, zda-li se Banku lásku podaří před plameny zachránit. Na oficiálním profilu Banky lásky na sociální síti Facebook se nakonec objevil snímek, na němž jsou vidět katastrofální následky požáru. „Je to šok! Je to strašná spoušť! Stále se z toho nemůžeme vzpamatovat,“ stojí na sociální síti. „Ale zdá se, že Trezor lásky v podzemí domu je nepoškozený. Děkujeme všem, kteří na nás myslíte. O tom, co bude dále, Vás budeme informovat v nejbližších dnech,“ dodala oblíbená atrakce věnovaná láce.

Podpora fanoušků

Pod snímkem se začaly hromadit komentáře. „Trezor lásky nepoškozený? V této smutné chvíli aspoň trochu naděje, že lásku zkáza ohně nesloží na kolena,“ stojí v jednom z komentářů. „Velmi nás mrzí, co se stalo…a když znova otevřete brány, velmi rádi vás znova navštívíme,“ píše další fanoušek. „Je mi to líto a každý, kdo tam byl a pozná příběh dvou kamarádů, kteří se rozhodli pro tuto nádheru za podpory manželek, je to obrovská škoda. Pro mne osobně velmi speciální místo,“ komentuje další.