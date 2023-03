Vynášej, kdo můžeš! Lidé zachraňovali z plamenů v Banské Štiavnici vzácné exponáty, některé pochází až ze 13. století

Náměstí Svaté Trojice v centru slovenského městečka Banská Štiavnica patří od roku 1993 do světového dědictví UNESCO a jeho krásu jezdí obdivovat lidé z celé země. V sobotu ale Slováky zasáhla zpráva o ničivém požáru, který se během odpoledních hodin ve městě rozšířil.

K počátečnímu vzplanutí zřejmě došlo na střeše historické budovy zvané jako Banka lásky. V objektu v minulosti žila Mária Pischlová, múza a studentka slavného slovenského básníka Andreje Sládkoviče. Autor pro dívku napsal báseň Marína, jež se stala stěžejním dílem slovenské literatury, dokonce nese i světový rekord. Báseň o 2910 verších zatím podle Guinnessovy knihy rekordů zatím nikdo nepřekonal.

Lidský řetěz zachraňoval umění

Kvůli větru, kopcovitému terénu, úzkým uličkám a mnoha domům se požár rychle šířil i na okolní budovy. Zasažen byl například i objekt, ve kterém sídlí Galerie Jozefa Kollára. V jeho expozicích návštěvníci mohli spatřit umění zaměřující se na hornickou činnost, jež má v kraji po desítky let silné zastoupení. Nejstarší exponáty pochází ze 13. století, není tak divu, že obyvatelé Banské Štiavnice nechtěli nechat umění plamenům na pospas.

Podle Aktualdnes.sk se téměř 300 lidí v sobotu spojilo v jeden velký lidský řetěz a společnými silami se všichni snažili exponáty zachránit. To, co se dobrovolníkům podařilo před plameny vynést ven, by v současnou chvíli mělo být uschováno v prostorách Starého zámku. Zachráněny byly i dokumenty a díla ze Slovenského důlního archivu.

Za jediný den lidé darovali přes půl milionu

Svou solidaritu ukázali i ti Slováci, kteří se osobně nemohli zúčastnit záchranných akcí. Během soboty byla vytvořena veřejná sbírka na pomoc zasaženému historickému centru Banské Štiavnice. Za pouhý den bylo od dárců vybráno v přepočtu přes půl milionu korun.

Požár poškodil sedm budov a část z nich velmi poničil. „Mnohé střechy shořely, v některých (budovách) i celá poschodí,“ prohlásil v sobotu předseda slovenské vlády Eduard Heger. „Přesná příčina požáru zatím známá není, pravděpodobně ale jde o zkrat elektrického vedení,“ uvedla pár hodin po vzplanutí požáru policie. Škody půjdou do milionů korun.