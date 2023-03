Tomášovi (†16) vražedkyně zasadila desítky bodných ran. Judita (20) si místo vězení užívá výlety?!

Brutální vražda studenta Tomáše T. (†16), který studoval prestižní slovenské gymnázium v Žilině, otřásla v květnu 2019 celým Slovenskem. V jednom z bytů na žilinském sídlišti Vlčince byl nalezen chlapec v tratolišti krve bez známek života. Po těle měl přes padesát bodných ran a kriminalistům a přivolanému koronerovi bylo jasné, že čin spáchaný na Tomášovi byl více než brutální.

Chlapec se osudného dne, 16. května 2019, sešel po škole se stejně starou kamarádkou Juditou u ní doma, kde měli řešit poslední detaily před plánovaným výletem do Londýna. Podle dívčiny výpovědi měl v domě zazvonit neznámý muž, který se vydával za elektrikáře a dvojici měl napadnout. Tomáš měl dle školaččiny výpovědi Juditu chránit, kriminalisté nenašli žádné odpovídající stopy a začali podezírat právě Juditu.

Neuplyne den, abych na syna nemyslel

Ta byla dlouhé měsíce ve vazbě, než si v roce 2021 vyslechla rozsudek. Soud ji poslal za vraždu na dvanáct let a čtyři měsíce za mříže. Obě rodiny tragédie poznamenala, hlavně rodiče zavražděného Tomáše.

Se smrtí milovaného dítěte se i po letech jen těžko smiřuje Vladimír T. (49). „Kdo ho znal, ví, jaký byl. Nikdy se nenudil. Vždycky uměl na maximum využít svůj čas. Když jsem ho vzal na ryby, nikdy neřekl, že se nudí. Byl vždycky usměvavý, pozitivní a dával nám tolik lásky. Neuplyne den, kdy bych se nedíval k nebi a nemyslel na něj,“ popsal emotivně své pocity pro slovenský deník Nový Čas.

Nemůžu to rozdýchat

O to víc rodinu zavražděného Tomáše šokovala informace, že Judita v base nijak zvlášť nestrádá. Podle slovenského média byla odsouzená se svými spoluvězeňkyněmi nedávno na výletě ve Vrútkách, kde se usmívala od ucha k uchu.

Ještě víc ale otce Tomáše rozohnilo to, že vražedkyni ve své kanceláři přijal tamní starosta. „Když jsem viděl tu bestii, jak se prochází po obecním úřadě ve Vrútkách a usmívá se, udělalo se mi hodně špatně. Nemůžu to ani rozdýchat. Brutálním způsobem zavraždila mého syna, a teď se prochází na svobodě,“ rozčiloval se Vladimír T.

Je a bude nebezpečná

Podle něj je už téměř rok u Nejvyššího soudu mimořádný opravný prostředek, který Judita společně s rodinou podala. O ničem zatím ale rozhodnuto nebylo. „To, co udělala, by normální člověk neudělal. Je nebezpečná a bude nebezpečná, pokud ji pustí mezi lidi. Myslím, že v naší společnosti, a zvlášť v dnešní době, je to to poslední, aby si vražedkyně takhle vyrazila na cestu a sbírala body k podmínce,“ dodal naštvaný otec zavražděného.