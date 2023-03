Belgická matka před 16 lety podřezala svých 5 dětí: Povolili jí eutanazii! Aby netrpěla výčitkami

Zasloužila si to? Belgická média a veřejnost zuřivě řeší případ Genevieve Lhermitteové (56), která před 16 lety brutálně podřezala svých pět dětí. Nyní jí však byla na vlastní žádost poskytnuta eutanazie – dobrovolná smrt.

Stalo se tak 28. února – na den přesně 16 let po jejím hrůzném činu. A co se tehdy v rodinném domku ve městě Nivelles vlastně odehrálo? Po odjezdu manžela k rodičům nejprve v supermarketu ukradla dva nože. Poté rodině uvařila oběd, načež zamkla vchodové dveře a začala vraždit.

Psychické problémy

Nejprve podřízla hrdlo synovi Mehdimu (†3), poté usmrtila i čtyři dcery – Jasmínu (†14), Noru (†12), Myriam (†10) a Minu (†7). Nakonec bodla do břicha i sebe, jenže přežila, a tak si zavolala sanitku…

„Byla jsem s dětmi sama doma a trpěla jsem, připadala jsem si uvězněná,“ tvrdila u soudu žena, která už dříve trpěla psychickými problémy. Na ty se snažili vymluvit její právníci, stejně ale putovala za mříže s verdiktem doživotí. „To, co jsem provedla dětem, si nezasloužily. Budu trpět až do konce svých dní, to je můj trest,“ opakovala během soudních líčení a dalších výslechů.

A právě to byl jeden z důvodů, proč ženě nakonec byla eutanazie přiznána. Podle belgických zákonů je totiž možné dobrovolné usmrcení poskytnout osobě, která trpí nikoliv pouze fyzickými (nemoc), ale i neléčitelnými psychickými obtížemi – právě jako Genevieve. Jenže mnozí se logicky ptají: Nemá vražedkyně namísto milosrdného vykoupení radši trpět?!

V loňském roce zemřelo v Belgii prostřednictvím eutanazie 2966 lidí, což je podle úřadů o 10 % více než v roce 2021. Nejčastější příčinou byla rakovina.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.