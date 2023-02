Bestiální matka: Novorozeně udusila a nacpala do květináče! Soud ji poslal za mříže na 19 let. Teď trest snížil

Šestatřicetiletá žena z Neratovic na Mělnicku těsně před Vánoci roku 2021 porodila doma ve sklepní kóji dítě. Zdravého chlapečka měla následně udusit a nacpat do květináče. O dva dny později sama přinesla mrtvolku na policejní služebnu. Vrchní soud v Praze ji loni v září poslal do vězení na 19 let, žena se proti rozsudku odvolala. Teď ji trest snížil, a to o čtyři roky. Senát nakonec uzavřel, že šlo o promyšlenou vraždu dítěte, nebyla však zvlášť surová či trýznivá.

Žena žila v Neratovicích se svým partnerem a dvěma dětmi. V roce 2021 znovu otěhotněla, těhotenství ale tajila a nosila volné oblečení. Když jí začaly kontrakce, odešla z práce domů, kde si pro porod vybrala sklep.

Zdravého chlapečka pak zabalila do deky a zavraždila. Následně dala tělíčko do květináče s hlínou a zasypala. U dítěte došlo k poranění páteře, roztržení meziobratlové ploténky a také vykloubení několika žeber na obou stranách. „Tato poranění vznikla účinkem tupého násilí o relativně velké intenzitě,“ řekla soudní lékařka. Miminko ještě žilo, když došlo k poranění! Navíc bylo při vědomí. Podle soudní lékařky způsobila taková poranění velkou bolest.

Jednala racionálně

U soudu žena řekla, že novorozeně dala do květináče, aby dítě ukryla, moc si to prý ale nepamatuje. Motivem pro ženu byl prý strach, že přijde o partnera. Jednou už jednala podobně, před sedmi lety porodila v koupelně, její přítel si toho ovšem všiml a zavolal záchrannou službu. Novorozeně dala žena k adopci. Podle serveru Novinky.cz se šla žena po činu omýt, pak se pro mrtvolku vrátila a dala ji do tašky. Když se vrátil na Štědrý den její partner domů, se vším se mu svěřila. Na Boží hod odnesla nakonec mrtvé novorozeně na policejní služebnu v Neratovicích.

Podle soudních znalců žena netrpí žádnou duševní poruchou a jednala cíleně, racionálně a s rozmyslem. Soud proto neakceptoval návrh její advokátky na překvalifikaci činu z trýznivé vraždy na zabití novorozeněte matkou.

Vrchní soud v Praze na začátku listopadu 2022 matku poslal na 19 let do vězení. Soudkyně podotkla, že neshledala podmínky pro uložení výjimečného trestu, nicméně kvůli závažnosti činu stanovila trest na horní hranici sazby. Žena se na místě proti rozsudku odvolala.

Nižší trest

V úterý 21. února u Vrchního soudu v Praze žena projevila lítost nad tím, co spáchala. „Je mi to moc líto, kdybych mohla, tak to všechno vrátím zpátky. Říkám to jako máma. Možná si ani nezasloužím, aby mě někdo takhle nazýval. Hlavně moje dvě děti,“ uvedl server Novinky.cz část její výpovědi.

Soud nakonec trest za vraždu novorozeného chlapečka snížil, a to z 19 let na 15 let.„Prvoinstanční Krajský soud v Praze poslal ženu loni v září za plánovanou trýznivou vraždu miminka na 19 let do vězení. Obhajoba označila takový trest za nepřiměřeně přísný. Senát Vrchního soudu v Praze nakonec uzavřel, že šlo o promyšlenou vraždu dítěte, nebyla však zvlášť surová či trýznivá,” popsaly Novinky.cz.