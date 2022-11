Šťastný táta hlasitou oslavu narození dítěte zaplatil životem: Naštvaný muž ho zastřelil lukem

Když se narodí dítě, jdou tatínkové pít. Javierovi Mirandovi (†41), stavebnímu dělníkovi z Peru, se to však v italském Janově stalo osudným. Rozlícený muž ho nejprve upozornil na nadměrný hluk, a pak ho z okna v prvním patře zastřelil z luku kovovým šípem!

Evaristovi Scalcovi (63) vadilo, že křikloun na ulici ruší jeho spánek. A když si novopečený otec nedal říct a nesklapl, zcela barbarským způsobem ho ztrestal. „Podívejte se na to. Ten šílenec na něj vystřelil z luku!“ volal na kolemjdoucí podle videa, které natočil.

Útočník sešel nakonec dolů, k postřelenému muži vztekle přikročil a vytáhl šíp zabodnutý skrze batoh v jeho játrech. „Bolí to? Varoval jsem tě...“ zasyčel na postřeleného Scalca zaměstnanec místních doků. Každopádně mu vytažením šípu z těla způsobil masivní krvácení, které se pak sám snažil ručníkem zastavit. Miranda ale v nemocnici zranění nakonec podlehl a jeho miminko bude vyrůstat bez otce...

Šípy na lov kanců

Při domovní prohlídce střelce našli policisté tři luky a šedesát podomácku vyrobených šípů, jaké se používají na lov kanců. Policie nejdříve situaci kvalifikovala jako případ s rasovým podtextem, to se ale nepotvrdilo.

„Není to zlý člověk. Byl prostě jen zoufalý,“ řekl jeden ze sousedů. „Je to otřesné, ale na druhou stranu mě to příliš nepřekvapuje,“ poznamenal další. Podle zdejších je dlouhodobý rámus linoucí se z okolních barů horko těžko snesitelný. Případ je nyní u soudu.