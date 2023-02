Obrovský smutek prožívá rodina Jana k. (†29) z Lovčic na Hodonínsku. Jenda, jak ho oslovují, zemřel naprosto nepochopitelně v neděli večer rukou souseda Václava T. (†56), který následně spáchal sebevraždu. Důvodem byly staré křivdy, které starší z mužů v sobě léta dusil. Rodina vydala prohlášení a má jasno: Byla to poprava!

„V současné době, nikde, ani v sobotu na ostatkové zábavě k žádné potyčce mezi naším synem a vrahem nedošlo. Lidé vytahují záležitosti z let minulých, kdy nějaké potyčky byly, ale ze strany naší rodiny byly dávno zapomenuty,“ píše rodina na facebookových stránkách.

„Zde šlo o popravu, kdy vrah Václav T. zazvonil a několika ranami syna, který otevřel dveře, zastřelil,“ popsal osudné momenty.

Událost je o to smutnější, že Jan, který byl v obci velmi oblíbený a působil jako dobrovolný hasič a trenér fotbalové mládeže, se měl za pár měsíců stát tátou. Radostnou novinku oznámil mladý pár na Silvestra…

Proč vzal i Jendu?

„Pokud měl chuť odejít ze světa (vrah Václav T. – pozn. red.), byla to jeho věc, ale proč sebou bral našeho syna, když ho tak strašně nenáviděl? Na tyto a spoustu otázek již nikdy nedostaneme odpověď, ani my rodiče, ani sestra, a taktéž dítě, na které se tolik těšil. Stalo se strašné neštěstí,“ pokračuje v prohlášení rodina.

délka: 00:16.73 Video Video se připravuje ... V Lovčících na Hodonínsku Václav († 56) zastřelil Jana († 29) Hynek Zdeněk

Invalidní důchodce a tamní elektrikář Václav T. si podle místních v obci před lety myslel na Janovu mladší sestru, bratr ale pro nápadníka s věkovým rozdílem několika desetiletí neměl pochopení.

Staré křivdy

Václav se nikdy neoženil a patrně v neděli v něm staré křivdy „bouchly“, vzal nelegálně drženou zbraň a Jana třemi výstřely zastřelil. „Po činu odjel zpět domů a následně spáchal sebevraždu. Na místě pak pracovali kriminalisté celou noc,“ upřesnil mluvčí policie Pavel Šváb.

„Všechno je hrozně čerstvé, apelujeme na Vás, přátele našeho syna, buďte silní, jako musíme být my, nečiňte nic, co by Vás degradovalo na úroveň chování vraha. Z celého srdce každému z vás děkujeme za vyjádření soustrasti a pochopení,“ zakončila rodina. Rozloučení s milovaným synem je připraveno na 1. března.