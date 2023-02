V neděli vpodvečer lidé ještě vstřebávali zážitky z fašankové (masopustní) zábavy, když se kolem 18. hodiny obcí rozlehly tří výstřely. To ještě nikdo netušil, že Václav právě zastřelil nelegálně drženou zbraní v obci oblíbeného mladíka.



Stranil se lidí

„Měli k sobě averzi několik let. Václav se zamiloval do Janovy sestry a plánoval s ní založit rodinu. Jestli ta láska byla oboustranná, nebo jen z jeho strany, to nevím. Janovi se ale příčilo mít za švagra někoho, kdo je skoro o třicet let starší. Vztahu proto zabránil,“ uvedl jeden z blízkých sousedů.

délka: 00:16.73 Video Video se připravuje ... V Lovčících na Hodonínsku Václav († 56) zastřelil Jana († 29). Hynek Zdeněk

Elektrikáře Václava to evidentně štvalo. Žádnou jinou partnerku si už nenašel a v krásně upraveném domě žil sám. Přestal chodit zpívat do mužského sboru a poté, co se dostal do invalidního důchodu, se lidí stranil ještě víc.



Jan se měl stát otcem

Zato Jan byl velmi aktivní. „Byl to super kluk, který nikdy nepokazil žádnou legraci. V červnu se má jeho partnerce narodit dítě, jejich první, a Jan se na dítě moc těšil. Když na to pomyslím, je mi z toho strašně,“ přiznal dojatě jeden z hasičů.

Jan navíc stíhal i trénovat fotbalovou omladinu. Když redaktor Blesku přijel do obce, ze všech stran byla na jeho adresu slyšet jen chvála. V sobotu navečer připravil společně s ostatními hasiči ostatkovou zábavu s pochováním basy. Že budou příbuzní brzy pochovávat i jeho, nikoho ani v tom nejhorším snu nenapadlo.



Zastřelil se doma

Záchranáři přitom o jeho život bojovali do poslední chvíle. „Resuscitovali jsme ho. Přes veškerou snahu zdravotníků se ale nepodařilo obnovit jeho životní funkce,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová s tím, že na místo kromě několika sanitek letěl i vrtulník.

S pátráním po vrahovi to tentokrát kriminalisté neměli těžké. Václav se při vraždění nijak nemaskoval. „Po činu odjel zpět domů a následně spáchal sebevraždu. Na místě pak pracovali kriminalisté celou noc,“ upřesnil mluvčí policie Pavel Šváb.