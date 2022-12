Ve čtvrtek 8. prosince se lidé probouzeli do chladivého rána. Žena (†42) měla bohužel zřejmě mrazivé i myšlenky. Krátce po šesté hodině vjela ve svém osobním autě na chráněný železniční přejezd přímo v době, kdy tudy projížděl osobní vlak.



Přežila a skočila

Strojvedoucí neměl šanci střetu zabránit. Mohl jen intenzivně brzdit. Několik vagonů kvůli tomu vykolejilo. Žena přežila. V tu chvíli přijížděl na druhé koleji nákladní vlak, podle svědectví lidí z místa neštěstí se žena vrhla přímo pod něj!



„Mohu potvrdit, že jednou z vyšetřovacích verzí je sebevražda,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek. Provoz na trati byl na dlouhých devět hodin zablokován. Nyní vlaky jezdí po jedné koleji.



Silné poškození kolejí

„Železniční svršek byl poškozen v délce 1 200 metrů. V některých místech byla kolej zlomena. Zničeno bylo několik desítek pražců. Funkční zůstala pouze druhá kolej. Na ní je zavedena pomalá jízda 50 km/hod. Běžně se přitom úsekem jezdí 160 km/hod,“ řekl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Hlavně ve špičce mohou vlaky na silně frekventované trati Břeclav-Přerov nabírat zpoždění. „Mělo by to být do deseti minut. Termín plného zprovoznění je na Silvestra, zkusíme to ale rychleji,“ slíbil Nevola.



Škody na vozech zatím nebyly přesně vyčísleny. Denně úsekem projede více než sto vlaků.

