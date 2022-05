Beran

Druhá květnová neděle se ponese v duchu klidu a porozumění. Avšak platí to jenom pro vás, kteří jste zadaní. Patříte-li do řad svobodných nebo čerstvě zamilovaných, bude to právě naopak. Ničeho se nelekejte a místo flirtování se věnujte přátelům.