Vlak uřízl mužovi nohu: Nebezpečně přecházel přes koleje.

„Zakopl, noha se mu zachytila za kolejnici a nemohl ji vytáhnout. No a v tom projížděl vlak,“ popsal svědek Braňo hororový moment. Jak uvedl, nebyl to vůbec pěkný pohled. „Ale v první řadě mu bylo třeba pomoct,“ vysvětlil. Se zraněným mužem zůstal až do příjezdu sanitky.

Přiznal, že lidé na místě riskují velice často. „Je to tu sice zabezpečené, jsou tu podchody, ale lidé tu stejně hazardují se životem,“ potvrdil pro deník Noviny.sk. „Oddělení železniční policie policejního sboru Trenčín řeší nehodu jako přestupek,“ vyjádřila se mluvčí policistů.