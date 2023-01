Otec v Utahu vyvraždil celou rodinu. Zabíjel kvůli sporům s manželkou nebo ho k činu vedla jeho víra?!

Když se americká rodina Haightových nedostavila na domluvenou schůzku, tak je strážníci jeli pro jistotu zkontrolovat. To, co je v domě čekalo, rozhodilo celé město. Policie v osmitisícovém městě Enoch v Utahu našla ve čtvrtek večer v domě v městečku Enoch v Utahu osm zastřelených osob. Mezi oběťmi byla Tausha Haightová (†40), babička Gail Earl (†78), tři dívenky (†7), (†12) a (†17) a dva chlapci ve věku čtyř a sedmi let.

Děsivou vraždu, po které si sám vzal život, měl mít podle amerických médií na svědomí otec rodiny, dvaačtyřicetiletý pojišťovací agent Michael. Podle všeho se muž nedokázal přenést přes to, že jej chce jeho žena opustit, když mu na konci roku oznámila, že zažádala po devatenácti letech společného manželství o rozvod.

Video Mistr manipulace Jim Jones chladnokrevně zavraždil přes 900 členů své sekty - Videohub Video se připravuje ...

Neměli šanci se bránit

Britský deník Daily Mail zveřejnil šokující informace o tom, že otec vraždu manželky, tchýně a pěti vlastních potomků zřejmě plánoval. „Pravdou je, že z domu byly před incidentem záměrně odstraněny všechny zbraně, protože všichni dospělí byli řádně vycvičeni k ochraně lidského života,“ uvedla na sociálních sítích část pozůstalých. Matka Tausha ani babička Gail tak neměly jak ochránit děti, natož vlastní život.

Městečko, které má jen několik tisíc obyvatel, zpráva o vyvraždění celé rodiny šokovala. Většina obyvatel se s rodinou znala a popisují Haightovi jako spořádanou, milou a krásnou rodinku. „Naše komunita v tuto chvílí trpí. Mnozí z nás s nimi sloužili v kostele, potkávali jsme se s nimi na ulici a chodili s nimi do školy. Cítíme obrovskou ztrátu, bolest a máme spoustu otázek,“ uvedl jeden z představitelů města, Rob Dotson.

Brit vyvraždil rodinu, dceru dokonce znásilnil (†11). Zbytek života stráví za mřížemi!

Rodina byla součástí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dní

I přes to, že je zřejmý vrah Michael Haight po smrti, bude se policie i nadále věnovat tomu, co tragédii předcházelo. Místní tvrdí, že sice o žádosti o rozvod ze strany Taushy věděli, nemyslí si ale, že by to byl důvod pro spáchání takovhé masakru. Ovšem rodina byla součástí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (LDS).

Členové této církve jsou přesvědčeni, že pokud budou příbuzní trávit co nejvíce času pospolu, mohou po smrti žít znovu všichni společně jako rodina. Ženy by podle LDS měly být jen doma a starat se o své děti, manžela a chod domácnosti. Možná to byl i důvod, proč vraha možný odchod manželky natolik rozčílil, až se odhodlal k tak radikálnímu činu.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, je jedna z největších skupin mormonského hnutí a věří, že Joseph Smith byl prorok, který obnovil církev, kterou v minulosti Ježíš na zemi založil. Po celém světě má LDS více než 16 milionů členů, z toho nejpočetnější skupina (cca 1,8 milionu) žije právě v americkém Utahu. Vyznavači tohoto hnutí silně odsuzují homosexuální vztahy, nepijí alkohol, kávu ani čaj.

Nezletilé nutili ke spirituálním svazkům a sexu

V roce 1890 se Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (LDS) odštěpila od Fundamentalistická církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (FLDS). Stalo se tak poté, co se LDS pod tlakem vládních orgánů vzdala mnohoženství. Sekta FLDS je v konfliktu s americkými zákony, které nepovolují polygamii. Sekta má asi 10.000 členů, z nichž většina žije na pomezí Utahu a Arizony.

V roce 2011 byl na doživotí odsouzen samozvaný prorok Warren Jeffs, který podle soudu nutil nezletilé dívky k „duchovním sňatkům“. V jeho sektářské kolonii v Texasu byly adolescentky „spirituálně vdány“ a nuceny k pohlavnímu styku s cílem mít a plodit děti. Sám Jeffs měl přes sedmdesát manželek, mnoho z nich byly ještě děti.