Sto let vězení pro sexuálního zvrhlíka: Jeho sperma manželka přimíchávala dětem do koláčků!

Bývalý zástupce šerifa z Louisiany Denis Perkins (46) byl tento týden odsouzen na sto let za mřížemi. On i jeho manželka, bývalá učitelka Cynthia Perkinsová (37), byli zatčeni v roce 2019, kdy je soud obžaloval ze 150 případů sexuálních trestných činů páchaných často na nezletilých dětech. Perkinsová dokonce nosila žákům do školy koláčky, do kterých přidávala manželovo sperma!

Školou v americké Louisianě otřásl v roce 2019 otřesný případ, do kterého byla zapletena tehdejší učitelka Cynthia Perkinsová a její manžel Denis Perkins. Ten v tu dobu působil jako tehdejší zástupce šerifa ve městě Livingston.

Speciální ingredience do koláčků pro studenty

Manželé Perkinsovi byli ve stejném roce obžalováni z více než 150 sexuálních trestných činů, kterých se měli dopouštět hlavně na nezletilých dětech. Obžaloba uváděla například obvinění ze znásilnění druhého stupně, několik případů sexuálního ublížení na dítěti, voyeurismus, ale manželé společně přechovávali ale i vyráběli dětskou pornografii.

Soud zmínil také nechutný případ, kdy bývalá učitelka angličtiny upekla koláčky pro své žáky ze střední školy ve Westside a přidala do nich jednu „speciální“ ingredienci - manželovo sperma. Po zatčení žena zažádala o rozvod. Podle jejích slov ji zmanipuloval k tomu, aby se na zvěrstvech podílela spolu s ním. I proto se rozhodla proti němu vypovídat.

Ježíš mi odpustil, hájil se odsouzenec

V únoru loňského roku soud udělil trest bývalé učitelce a poslal ji do vězení na 41 let nepodmíněně. „Ráda bych se kromě obětí také omluvila svým třem dětem. Tři roky jsem s nimi nemluvila. Miluju je, chybí mi a je mi to líto,“ ospravedlňovala své činy loni před soudem Perkinsová.

V tomto týdnu se konal té soud s jejím manželem. Ten svůj trest v délce trvání sta let za mřížemi přijal a proti rozhodnutí soudu se neodvolal. „Je mi to líto. Nejde o mě. Chci jen říci: Ježíš Kristus mi odpustil. Jsem za to vděčný. Doufám a modlím se, aby každý, koho mé jednání ovlivnilo, také našel odpuštění a uzdravení skrze Ježíše Krista,“ prohlásil u soudu odsouzenec.