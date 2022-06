Šokující svědectví popsala britskému deníku The Sun pětatřicetiletá hvězda australské televizní show The Bachelor Keira Maguirerová. Její otec Alistah Laishkochav (†83), býval policistou, ale taktéž soudem uznalým pedofilem, který byl v roce 2000 uvězněn a po patnácti letech ve vězení zemřel. V 70. letech minulého století Laishkochav založil kult známý jako „Přímořská sekta“. Podle dcery Keiry měl její otec údajně devět manželek, které spaly všechny v jedné obří ložnici. S nimi měl zvrhlý Laishkochav počít 63 dětí.

Australská televizní hvězda Keira Maguirerová (35) neprožila úplně běžné dětství. Až do svých sedmi let netušila, kdo je její matka. V minulosti se pro pořad I'm a Celebrity... Get Me Out of Here svěřila, jaká je její rodinná historie. „Nevím, jestli znáte můj příběh, ale moje máma byla v kultu, který si říkal 'Přímořská sekta'. Vedl to můj táta. Měl tehdy devět manželek, se kterými zplodil přes 60 dětí, včetně mě,“ popsala děsivé pozadí vlastní rodiny Keira.

„Nevěděla jsem, kdo je moje skutečná máma, dokud mi nebylo šest. Vlastně jsem ani jsem nevěděla, co je to máma,“ přiznala televizní hvězda. „Zkrátka jsem věděla, že nejsem úplně normální a opravdu se mi to nelíbilo,“ vzpomínala Keira. V sektě se navíc neslavili žádné svátky ani narozeniny. „Myslím, že první narozeniny jsem oslavovala, až když mi bylo sedm,“ uvedla mladá Australanka.

Pokud jde o ženy, jsem sobecký

Ženin otec, Alistah Laishkochav (†83) založil kult „Přímořská sekta“ v 70. letech minulého století, krátce poté, co se přistěhoval do Austrálie. Sekta oficiálně zanikla v roce 1993. V jednom z rozhovorů, který Laishkochav poskytl australskému televiznímu pořadu A Current Affair, se muž chlubil, jak „skvělý“ život vede. „Král Šalamoun měl také hodně žen. On měl 70 manželek a 500 konkubín. Tak chamtivý určitě nejsem,“ dodal se smíchem. „Pokud jde o ženy, jsem sobecký," dodal ovšem druhým dechem.

Na záběrech z roku 1992 byl Laishkochav v obležení svých devíti žen, hrál jim na kytaru a s kamenným výrazem sděloval, že je přesvědčen o tom, že je Ježíš Kristus. To, že měl několik manželek, se kterými zplodil přes 60 dětí, nebere jako nic výjimečného. „Nemyslím si, že jsem výjimečnější než kterýkoli jiný muž, a věřím, že každý muž může dělat to, co já, a uspokojit čtyři až pět žen za noc,“ popsal Laishkochav.

Vůdce sekty zneužíval i děti

Jednou z žen, která byla Laishkochovovou manželkou byla matka Keiry, Mitchell. Ta z podivného kultu odešla v roce 1992. Všechny ženy musely být vůči svému „pánovi“ dle slov Mitchell velmi povolné a spaly s ním v jedné velké ložnici. Keira přiznala, že je své matce za odchod z „Přímořské sekty“ vděčná. „Měla jsem nakonec nádherné dětství a jsem nesmírně vděčná své matce i babičce za výchovu, kterou mně a mým sourozencům poskytly,“ vzpomínala na dětství Keira.

Laishkochava podivná sekta se rozpadla v roce 1993 poté, co začaly na povrch vyplouvat skandály spojené s fungováním. Laishkochav byl uvězněn v roce 2000 ve věku 71 let poté, co ho australské soudy shledaly vinným z 20 sexuálních trestných činů, které měl spáchat na dětech a jednoho obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti. Čtyři z dětí měly být ve věku sedm až jedenáct let. Laishkochav zemřel ve vězení v roce 2015 ve věku třiaosmdesáti let.