Brit vyvraždil rodinu, dceru dokonce znásilnil (†11). Zbytek života stráví za mřížemi!

Maminka Terri Harrisová bydlela s dětmi původně ve městě Woodhouse, později se ale přistěhovala do Killamarsh nedaleko Sheffieldu, aby tam začala nový život. Počátkem roku 2021 se Terri seznámila s novým přítelem, se kterým čekala miminko, a pár měl v plánu se vzít. Idylku ale zničil Terriin bývalý partner Damien Bendall.

18. září 2021 byla v domě i Laceyina kamarádka Connie Gentová, která měla u přítelkyně přes noc přespat. Domů už se ale nikdy nevrátila. Bývalý partner Terri se totiž rozhodl, že rodinu vystopuje a bude vraždit.

Kruté a bezbranné útoky

Nejprve šel do koupelny, kde se chtěl jeho syn John právě osprchovat. Otec ho ale napadl s kladivem, kterým chlapce bil do hlavy a do horní části těla. Stejný scénář pak zopakoval u své těhotné manželky Terii a pak napadl i svou dceru Lacey, která před otcem utíkala po schodech. Bendall dívku odnesl do ložnice, kde leželo tělo její matky, a tam dceru brutálně znásilnil, uškrtil a ubil kladivem. Jako poslední zabil jedenáctiletou Connie Gentovou, kamarádku malé Lacey, která se schovávala v domě.

„Zdá se, že obžalovaný chodil po domě, hledal je a napadal je postupně. Byly to brutální a kruté útoky na bezbrannou ženu a tři malé děti,“ popsal u soudu tragédii žalobce Louis Mably.

Proti doživotí nic nenamítal

Poté, co všechny v domě Bendall zabil, sám se pobodal a zavolal své matce. Ta v šoku zavolala policii, která v domě objevila čtyři těla a zraněného vraha. Muž měl být v době spáchání činu údajně pod vlivem omamné látky. Co ho ale k vyvraždění vlastní rodiny vedlo, zůstává nejasné.

„Když byli mladší, báli se příšer. Já jsem jim říkala, že žádná monstra neexistují. To jsem ještě netušila, jak moc se pletu,“ sdělila u soudu v slzách babička zavražděné Lacey a Johna.

„Rozsah těchto barbarských a otřesných činů Damiena Bendalla nelze slovy vyjádřit,“ vyjádřil se k případu žalobce Andrew Baxter. Sám Bendall se k činům doznal a když soud vyřkl trest odnětí svobody do konce života, nic proti němu nenamítal.