Šéfka pohřebního ústavu prodávala kusy těl zemřelých: Za vydělané peníze jezdila na dovolené!

Megan Hessová si za nezákonný prodej částí těl odsedí dvacet let. (Autor: Reprofoto: Fox News)

Provozovatelka pohřebního ústavu v americkém Coloradu Megan Hessová byla obviněna z nezákonného pitvání stovek těl a prodeje jejich částí. Soud se s ní posléze nemazlil a poslal ji na dvacet let do vězení. Podle prokurátorky jde o jeden z nejzávažnějších případů prodeje částí těl v historii USA. Hessová zneužívala důvěry příbuzných zemřelých a za prodané části těl si jezdila na dovolené.

Hessová si počínala zvlášť podle. Příbuzným obětí dávala do uren betonovou směs místo popela, aby své zločiny zakryla. Části těl mrtvých nebožtíků mezitím prodávala a vydělávala si tím vysoké jmění. Za vydělané peníze se například vydala do Disneylandu. To vše v letech 2010 až 2018. Na všem přitom spolupracovala se svou matkou.

Rozprodávaly hlavy, páteře, nohy nebo ruce pro lékařské účely. To vše bez souhlasu příbuzných. Formuláře o souhlasech padělaly. Ani to ale nestačilo. Podle deníku Daily Star Hessová vytrhávala mrtvým zlaté zuby a ty následně prodávala.

„Ty dvě ženy využívaly smutku zraněných příbuzných, kteří se na ně obrátili,“ kroutil hlavou agent FBI Leonard Carollo. „Namísto podpory je ty chamtivé ženy zradily a poškodily,“ dodal.

Pětačtyřicetiletá žena, která dříve všechna obvinění vznesená proti ní popírala, nakonec v červenci přiznala šokující pravdu a tento týden byla odsouzena k 20 letům vězení, její matka si odsedí patnáct roků. K soudu se dostavily i někteří z příbuzných nebohých obětí. „Přišla jsem si dnes poslechnout cvaknutí pout,“ uvedla Erin Smithová.

„Chování Megan Hessové mi zlomilo srdce,“ svěřila se u slyšení Nancy Overhoffová. Soudkyně Christine Arguellová neměla ani s jednou z obviněných slitování. Případ to byl pro ni výjimečný. „Nejvíce emocionálně vyčerpávající případ, jaký jsem kdy jako soudkyně zažila,“ poukázala.